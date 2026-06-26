Dobro došli u sezonu Raka! Ulaskom u novi mesec briše se stara tabla i otvaraju se brojne mogućnosti za rast. Pogledajte šta vas očekuje u ljubavi, poslu i na emotivnom planu tokom jula 2026. Evo vašeg mesečnog horoskopa.

Ovan (21. mart – 21. april)

Pošto vaš vladajući planet, Mars, ovog meseca podstiče i mentalnu povezanost i sukobe, reči mogu biti ili vaš najveći neprijatelj ili najjače oružje. Zato birajte ih pažljivo — fokusirajte se na rešenja, a ne na greške. Kako Saturn u Ovnu ulazi u kontakt sa osetljivim energijama jula, emocije koje ste dugo potiskivali zarad mira mogu konačno isplivati na površinu. Pokušajte da razgovarate sa sobom nežno, kao brižan roditelj sa detetom. Priznajte sebi šta vas muči bez osećaja krivice.

Bik (22. april – 21. maj)

Venera, vaš vladajući planet, ovog meseca donosi fokus na zdravlje i rutinu, posebno kroz skladan odnos sa Hironom u Biku. Vreme je da unapredite svoje navike. Ne morate da se odričete omiljene hrane, ali ne zanemarujte zdravije izbore. Kao zemljani znak, razmislite i o praktičnim stvarima — možda čak i o uzgajanju sopstvene hrane. Nerešene priče iz prošlosti mogu se vratiti kako biste ih konačno zatvorili i oslobodili prostor za stabilnije odnose.

Blizanci (22. maj – 22. jun)

Mars u vašem znaku tokom celog jula daje vam mentalnu oštrinu i brze reakcije. Bićete na vrhuncu kada su ideje i komunikacija u pitanju. Ovo je period kada morate pametno usmeriti svoju energiju. Budite hrabri, ali i promišljeni. Pokažite ono što nudite na način koji će biti nemoguće ignorisati. Ipak, pošto je Merkur retrogradan veći deo meseca, ne žurite sa konačnim odlukama. Poslednja nedelja jula donosi olakšanje.

Rak (23. jun – 23. jul)

Vaša sezona donosi fokus na dom, porodicu i bliske odnose. Okružite se ljudima koji vam prijaju i posvetite pažnju svom miru. Mlad Mesec 15. jula idealan je trenutak da unesete promene u svoj životni prostor. Retrogradni Merkur u vašem znaku može vas podsetiti na nešto važno što ste zaboravili. Dom je vaša najveća snaga, a pun Mesec krajem meseca donosi pitanje: kako možete pomoći drugima svojim znanjem i iskustvom?

Lav (24. jul – 23. avgust)

Jupiter ovog meseca ulazi u Lava i donosi vam veliki talas sreće, samopouzdanja i pažnje. Pred vama je godina u kojoj možete dobiti priznanje koje priželjkujete. Vaša harizma raste, a samopouzdanje je na vrhuncu. Iskoristite ovaj period da pokažete svoje talente i preuzmete vodeću ulogu. Krajem jula otvaraju se vrata velikim idejama koje mogu koristiti ne samo vama već i široj zajednici.

Devica (24. avgust – 23. septembar)

Merkur je retrogradan do 23. jula i tera vas da se vratite na stare teme i obrasce. Ako se prošlost ponovo javlja, to nije slučajno. Vreme je da razumete nešto što ranije možda niste. Ne bežite od neprijatnih sećanja. Sredina meseca donosi fokus na dom i moguće brze popravke koje mogu sprečiti veće troškove. Od 10. jula Venera ulazi u vaš znak i donosi više šarma i topline.

Vaga (24. septembar – 23. oktobar)

Umorni ste od drame i konačno želite mir. Venera od 10. jula donosi energiju praktične ljubavi, gde dela govore više od reči. Mali gestovi pažnje biće važniji od velikih obećanja. Fokus je i na zdravlju, pa je pravi trenutak da uvedete nove rituale nege i odmora. Pun Mesec 30. jula donosi priliku za saradnju i zajedničke projekte.

Škorpija (24. oktobar – 22. novembar)

Sunce ovog meseca osvetljava vaše odnose i društvene kontakte. Odličan je trenutak za jačanje partnerstava i povezivanje sa ljudima od poverenja. Mlad Mesec sredinom jula donosi snažan fokus na dom i porodicu. Pokažite bližnjima koliko vam znače. Kao vodeni znak, najviše će vam prijati aktivnosti koje vas emotivno resetuju — plivanje, sauna, kupka ili boravak pored vode.

Strelac (23. novembar – 21. decembar)

Prvi put od 2015. godine Jupiter ulazi u vatrenog Lava i donosi vam nalet inspiracije, optimizma i kreativnosti. Mašta radi punom parom, a ideje dolaze brzo. Sanjate veliko, ali ne zaboravite da proverite sve detalje pre nego što se obavežete. Nije svaka uzbudljiva ideja vredna vaše energije. Važno je pronaći balans između entuzijazma i realnosti.

Jarac (22. decembar – 20. januar)

Pluton i Uran ovog meseca formiraju retku planetarnu vezu koja pokreće dvogodišnji talas velikih promena u komunikaciji i kolektivnim pokretima. Na ličnom planu, ovo je poziv da se oslobodite zastarelih obrazaca i načina razmišljanja. Ako vam deluje kao da menjate pravila igre , upravo to se dešava. Dobra vest je da vam Saturn daje snagu i disciplinu da kroz sve prođete stabilno.

Vodolija (21. januar – 19. februar)

Lunarni čvorovi ovog meseca donose veliku promenu jer severni čvor ulazi u Vodoliju prvi put posle skoro 20 godina. Fokus se pomera ka zajednici, saradnji i kolektivnim ciljevima. U narednih 20 meseci bićete pozvani da doprinesete stvaranju boljih sistema za život i rad. Pun Mesec 30. jula u vašem znaku podseća vas koliko su vaša originalnost i inovativnost dragoceni.

Ribe (20. februar – 20. mart)

Ako vam je poslednjih meseci delovalo kao da vas preplavljuju emocije, usporavanje Neptuna kroz retrogradni hod doneće olakšanje. Pred vama je period introspekcije i suočavanja sa starim emotivnim teretima. Vreme je da osvestite šta vas i dalje koči i konačno to otpustite. Meditacija, pisanje, umetnost ili boravak u prirodi posebno će vam prijati. Kako mesec odmiče, osećaćete sve veći unutrašnji mir.