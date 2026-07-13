Nedelja počinje mladim Mesecom u Raku 14. jula, koji donosi snažne pozitivne promene. Ovo je pravi trenutak da preuzmete kontrolu nad svojim životom i ostavite strahove iza sebe. Otkako je Jupiter ušao u Lava, ostatak godine nosi energiju novih početaka, a ova nedelja predstavlja odličan uvod u ono što sledi.

Vreme je da se suočite sa onim što vas koči. Promena će biti mnogo, ali ćete imati dovoljno snage da ih uspešno savladate. A najbolje ovonedeljne horoskope, prema astrolozima, imaju ovi znakovi:

Rak

Mladi Mesec u vašem znaku otvara vrata novim prilikama i uzbudljivim iskustvima. Već neko vreme ulažete veliki trud, a sada konačno počinjete da ubirate plodove svog rada. Ovaj period vas podseća i da više pažnje posvetite sebi i sopstvenim potrebama.

Nije isključeno da ćete se često vraćati mislima u prošlost. Merkur je i dalje retrogradan i podstiče vas da se ponovo povežete sa delovima svoje ličnosti koje ste možda zanemarili. Ipak, ne dozvolite da vas unutrašnji kritičar obeshrabri, naročito dok Saturn u Ovnu može pojačati sumnju u sopstvene sposobnosti.

Prihvatite promene i iskoristite sve lekcije koje ste naučili od početka godine. Cenite ljude koji vam pružaju bezuslovnu ljubav i podršku, borite se za ono u šta verujete i ne gubite iz vida svoje ciljeve.

Devica

Za vas će ova nedelja biti u znaku prijateljstava. Mladi Mesec u Raku podseća vas koliko su važni ljudi koji vas iskreno podržavaju i motiviše vas da preuzmete vodeću ulogu u svom društvu. Ako vam se prijatelji obrate za savet, budite tu za njih.

Pošto je Merkur i dalje retrogradan, moguće je da ćete obnoviti kontakt sa ljudima iz prošlosti ili upoznati nekoga sa kim ćete odmah pronaći zajednički jezik.

Iskoristite ovaj period da napravite planove za kraj meseca, kada Južni mesečev čvor konačno napusti vaš znak. Pred vama su novi počeci i mnogo više optimizma.

Škorpija

Mladi Mesec u Raku podstiče vas da proširite vidike i izađete iz ustaljenih okvira. Probudiće želju za učenjem, istraživanjem i izražavanjem na potpuno nov način. Tokom narednih šest meseci inspiracija će igrati važnu ulogu u vašem životu.

Retrogradni Merkur vas podstiče da učite od ljudi kojima verujete. Moguće je da ćete osetiti i dozu nostalgije jer će se vratiti sećanja na lekcije koje ste savladali dok je Jupiter boravio u Raku.

Pridružite se nekoj grupi, započnite besplatan kurs ili upoznajte nove ljude. Pratite svoju radoznalost jer vas ona može odvesti do vrednih saznanja.

Jarac

Mladi Mesec u Raku stavlja fokus na vaše partnerske i prijateljske odnose. Dobro je osvrnuti se na prošlost, ali ne dozvolite da u njoj ostanete. Izvucite pouke iz ranijih grešaka kako ih ne biste ponavljali.

Ovaj period pomoći će vam da jasnije sagledate kakve prijatelje i partnere želite u svom životu. Moguće je da ćete postaviti zdravije granice, oslanjajući se na iskustva stečena tokom Jupiterovog boravka u Raku.

Od ove nedelje bićete prisutniji u životima ljudi koje volite. Organizujte zajednički projekat, javite se članovima porodice koje dugo niste čuli, isplanirajte romantično veče ili obnovite kontakt sa starim prijateljem.

Ribe

Pred vama je nedelja novih iskustava. Ako ste slobodni, izađite iz svoje zone komfora i upoznajte nove ljude. Astrološka energija pogoduje ljubavi, pa biste mogli da sretnete osobu koju dugo priželjkujete.

Ako ste u vezi, ovo je odličan trenutak da partneru pokažete više svog sveta i dodatno učvrstite odnos. Retrogradni Merkur unosi vedrinu u komunikaciju. Posvetite više vremena partneru, porodici i prijateljima, jer će zajednički trenuci biti posebno dragoceni.

Ovo je takođe odličan period za razvijanje novih ideja. Merkur donosi inspiraciju, nove uvide i kreativna rešenja. Vaša mašta je izraženija nego inače, pa biste mogli da osmislite projekat koji će imati veliki potencijal. Verujte u svoje sposobnosti i ne sumnjajte u ono što možete da ostvarite, piše Your Tango.