Ovan

Danas vam sreća dolazi onda kada dozvolite drugima da budu heroji. Sklonite se malo u stranu i pustite nekog drugog da otvori vrata, odgovori na teško pitanje ili preuzme deo posla.

Iznenadićete se, ali svet se neće srušiti bez vaše pomoći. Naprotiv, ljudi oko vas konačno će početi da pokazuju više inicijative.

Savet dana: Kada poželite da odmah priskočite i spasete stvar, duboko udahnite i pustite nekog drugog da pokuša prvi.

Bik

Sreća vam danas dolazi kroz velikodušnost, ali ne nužno kroz novac. Nekome će više značiti pet minuta vašeg vremena, osmeh ili lepa reč.

Ono što danas date drugima može vam se vrlo brzo vratiti kroz konkretnu pomoć ili uslugu.

Savet dana: Učinite jedno dobro delo bez očekivanja da vam neko zahvali.

Blizanci

Danas vam sreću donose pitanja, čak i ona za koja mislite da zvuče glupo. Prestanite da se pravite da sve znate i pitajte ono što vam nije jasno.

Moguće je da ćete otkriti da ni drugi nemaju odgovor, samo nisu imali hrabrosti da pitaju.

Savet dana: Postavite pitanje koje vas već dugo muči i pogledajte koliko će ljudi odahnuti.

Rak

Danas vam sreća dolazi kada prestanete da tražite tuđe odobrenje. Navikli ste da gledate šta će neko reći, kako će reagovati i da li će podržati vaš izbor.

Ovog puta uradite nešto samo zato što vi to želite.

Savet dana: Donesite jednu odluku ne pitajući nikoga za mišljenje.

Lav

Danas ne morate da budete u centru pažnje da biste ostavili najjači utisak. Podržite tuđu ideju, pohvalite nečiji uspeh i dozvolite drugome da zablista.

Baš tada će ljudi primetiti vašu širinu i početi da traže vaš savet.

Savet dana: Pohvalite tuđu ideju glasnije nego svoju.

Devica

Danas će vam sreću doneti jedna mala greška. Toliko ste navikli da sve mora biti savršeno da vas i najmanji propust izbaci iz takta.

Dozvolite sebi da nešto ne uradite besprekorno i videćete da se ništa strašno neće dogoditi.

Savet dana: Napravite malu grešku i nemojte odmah da trčite da je ispravite.

Vaga

Danas vam sreća dolazi kroz brz izbor. Nemojte pola sata meriti svaku opciju kao da od nje zavisi sudbina sveta.

Prva odluka koja vam deluje razumno verovatno je sasvim dobra.

Savet dana: Odgovorite na jedno pitanje u roku od pet sekundi i ne vraćajte se na odluku.

Škorpija

Danas ćete najbolje proći ako nekome oprostite sitnu grešku. Nema potrebe da sve analizirate, ispitujete i vraćate film unazad.

Jedno jednostavno „dešava se“ može sačuvati i odnos i vaše živce.

Savet dana: Pređite preko jedne sitnice bez rasprave i dodatnih objašnjenja.

Strelac

Danas vam sreća dolazi onda kada ne ulazite u svaku raspravu. Ne morate da odgovarate na svaku provokaciju, naročito ako se tema tiče politike, vremena ili kućnih obaveza.

Ćutanje danas može biti vaša najveća prednost.

Savet dana: U jednoj raspravi recite: „Možda si u pravu“ i sačuvajte energiju za nešto važnije.

Jarac

Danas bi trebalo da poverujete malo više slučaju. Toliko volite da sve isplanirate da ponekad zaboravite da život ume lepo da iznenadi.

Pustite da se jedan događaj odvije bez vaše potpune kontrole.

Savet dana: Otkazujte jedan nevažan plan i pogledajte šta će vam život ponuditi umesto njega.

Vodolija

Danas vam sreću može doneti upravo ono što inače izbegavate – praćenje uputstva. Nemojte odmah da smišljate lakši, pametniji ili neobičniji način.

Uradite nešto tačno onako kako piše i uštedećete sebi mnogo vremena.

Savet dana: Jednu stvar uradite strogo po pravilima, čak i ako vam deluju besmisleno.

Ribe

Danas vam sreća dolazi kada prestanete da se sažaljevate. Nije sve toliko dramatično koliko vam u jednom trenutku može delovati.

Umesto previše razmišljanja, napravite jedan mali i konkretan korak ka cilju.

Savet dana: Prestanite da kukate nad situacijom i uradite jednu stvar koja vas pomera napred.