Pre nego što kremu za sunčanje od prošlog leta ponovo spakujete u torbu za plažu, obratite pažnju na njenu ambalažu. Mali simbol otvorene teglice sa oznakom 6M, 12M ili 24M otkriva koliko dugo proizvod može bezbedno da se koristi nakon prvog otvaranja.

Mnogi ovu oznaku potpuno zanemaruju i istu kremu koriste nekoliko sezona, ne razmišljajući da je preporučeni period upotrebe možda odavno istekao.

Britanska Nacionalna zdravstvena služba (NHS) upozorava da kremu za sunčanje ne bi trebalo koristiti nakon isteka označenog roka. Na primer, oznaka 12M znači da je proizvod predviđen za upotrebu najviše 12 meseci od prvog otvaranja.

Šta znači oznaka M na kremi za sunčanje?

Oznaka poznata kao „period nakon otvaranja“ (PAO – Period After Opening) prikazana je simbolom otvorene teglice sa brojem i slovom M.

Broj označava koliko meseci proizvod može bezbedno da se koristi nakon otvaranja:

6M – šest meseci

– šest meseci 12M – godinu dana

– godinu dana 24M – dve godine

To znači da krema otvorena prošlog leta možda više nije bezbedna za upotrebu, čak i ako u bočici ima proizvoda i na prvi pogled izgleda potpuno ispravno.

Stručnjaci savetuju da prilikom prvog otvaranja na ambalaži zapišete mesec i godinu. Tako ćete naredne sezone tačno znati koliko je proizvod star.

Toplota može da smanji efikasnost kreme

Kremu za sunčanje ne bi trebalo ostavljati na direktnom suncu, u pregrejanom automobilu ili pored izvora toplote. Visoke temperature mogu da promene njenu teksturu, miris i stabilnost, što može uticati na efikasnost zaštite.

Ako primetite da se proizvod razdvojio, promenio boju, postao grudvast ili previše redak, ili ima drugačiji miris nego ranije, najbolje je da ga bacite, čak i ako rok upotrebe nakon otvaranja još nije istekao.

Većina ljudi nanosi premalo kreme

Ni potpuno nova krema neće pružiti zaštitu navedenu na pakovanju ako se nanese u premaloj količini.

Prema smernicama NHS-a, odrasloj osobi potrebno je šest do osam kašičica kreme kako bi ravnomerno prekrila celo telo. Manja količina znači i slabiju zaštitu od UV zračenja.

Posebnu pažnju treba obratiti na delove tela koji se često zaboravljaju, poput ušiju, vrata, stopala, ramena, šaka i temena kod osoba sa proređenom kosom.

Kada treba naneti kremu?

Još jedna česta greška jeste nanošenje kreme tek po dolasku na plažu ili kada smo već izloženi suncu.

NHS preporučuje da se krema nanese oko 30 minuta pre izlaska na sunce, a zatim još jednom neposredno pre izlaganja UV zracima.

Zaštitu je potrebno obnavljati najmanje na svaka dva sata, kao i posle kupanja, brisanja peškirom ili obilnog znojenja. To važi čak i za proizvode koji su deklarisani kao vodootporni, jer se zaštitni sloj vremenom ipak skida sa kože.