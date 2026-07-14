Jedan od najpoznatijih je takozvani japanski test kocke, za koji je potrebno manje od dva minuta, a mnogi tvrde da njihovi odgovori otkrivaju iznenađujuće detalje o ličnosti.

Ovaj test zasniva se na mašti i simbolici. Potrebno je da zatvorite oči, zamislite određene prizore i iskreno odgovorite na nekoliko jednostavnih pitanja. Tek kada završite, pročitajte njihovo značenje.

1. Zamislite polje

Nalazite se na otvorenom polju. Koliko je veliko? Da li je prekriveno travom, cvećem ili je potpuno prazno? Kako izgleda okruženje?

2. Zamislite kocku

Na tom polju nalazi se kocka. Koliko je velika? Od kog je materijala napravljena? Kakve je boje? Da li stoji na zemlji ili lebdi? Gde se nalazi u odnosu na polje?

3. Zamislite merdevine

Koliko su velike? Od čega su napravljene? Gde se nalaze u odnosu na kocku?

4. Pojavljuje se konj

Koje je boje? Da li mirno pase, trči ili stoji? Koliko je udaljen od kocke?

5. Zamislite cveće

Koliko ga ima? Gde se nalazi? Da li je rasuto po polju ili raste na jednom mestu?

6. Pogledajte u nebo

Kakvo je vreme? Da li sija sunce, pada kiša, ima magle ili vetra?

7. Dolazi oluja

Koliko je velika? Da li je blizu ili daleko od vaše kocke?

Šta znače vaši odgovori?

Prema tumačenju ovog testa, polje predstavlja vaš unutrašnji svet, odnosno način na koji doživljavate život i okolinu.

Kocka simbolizuje vas. Njena veličina govori o vašem samopouzdanju, materijal i tekstura ukazuju na karakter, dok boja može predstavljati način na koji doživljavate sebe ili želite da vas drugi vide.

Merdevine predstavljaju vaše ciljeve i prijateljstva. Njihova veličina i položaj pokazuju koliko ste posvećeni svojim ambicijama i koliko su vam važni bliski ljudi.

Konj simbolizuje idealnog partnera, odnosno osobine koje podsvesno tražite u ljubavi. Njegovo ponašanje, boja i udaljenost od kocke mogu ukazati na vaše emotivne potrebe.

Cveće predstavlja porodicu i prijatelje. Njegov broj govori o tome koliko cenite društvene odnose i bliskost sa ljudima.

Vreme odražava vaše trenutno raspoloženje, dok oluja simbolizuje stres i probleme sa kojima se suočavate. Što je oluja bliža vašoj kocki, to je veći pritisak koji trenutno osećate.

Iako ovakvi testovi nisu naučni psihološki instrumenti, mnogi ih smatraju zanimljivim načinom da zastanu na trenutak, razmisle o sebi i možda iz drugačijeg ugla sagledaju sopstvene emocije, odnose i životne prioritete.