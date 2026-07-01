Dok jedni smatraju da cena nije opravdana, drugi poručuju da svako ima pravo da naplati svoju uslugu koliko želi.

"Da li ja dobro vidim da parče hleba košta 1.000 dinara?"

Sve je počelo objavom jedne korisnice koja je fotografisala meni i uz sliku napisala:

"Da li ja dobro vidim da parče hleba košta 1.000 dinara?"

Objava je za kratko vreme prikupila desetine hiljada pregleda i izazvala veliki broj komentara.

Nije obična prženica, ali mnogi kažu da je preskupa

Na meniju se nalazi prženica sa voćem i javorovim sirupom, odnosno verzija poznatog francuskog tosta.

Ipak, brojni korisnici smatraju da dodatni sastojci ne opravdavaju cenu od 1.050 dinara.

Jedan korisnik je stao u odbranu restorana:

"To nije samo parče hleba. Umočeno je u jaje, mleko i šećer, isprženo, servirano sa voćem i javorovim sirupom. Neko je to pripremio i poslužio. Ako ti se ne sviđa, nemoj da naručiš."

Autorka objave odgovorila je kratko:

"U redu."

"Najveća prevara" ili sasvim normalna cena?

Ipak, najveći broj komentara bio je kritičan.

Jedan korisnik napisao je:

"To nije parče hleba, to je prženica."

Drugi je dodao:

"Ne mogu da verujem da neko naruči nešto što može da napravi kod kuće za 200 ili 300 dinara za pet minuta."

Bilo je i onih koji smatraju da veliki deo cene odlazi na proviziju dostavnih platformi, ali da je iznos i dalje previsok.

"Doručak naručivati preko aplikacija je najveća prevara."

Rasprava o cenama hrane ne prestaje

Fotografije skupih obroka poslednjih meseci sve češće izazivaju burne reakcije na društvenim mrežama.

Dok jedni smatraju da kvalitet namirnica, lokacija lokala, zakup prostora i troškovi poslovanja opravdavaju više cene, drugi veruju da su pojedina jela postala neopravdano skupa.