Modni dizajner Mark Džejkobs našao se u prilično neobičnoj situaciji kada ga zaposleni u jednoj od njegovih prodavnica nije prepoznao.

Poznati dizajner, čije se bogatstvo procenjuje na oko 200 miliona dolara, snimio je ceo trenutak i podelio ga na društvenim mrežama, gde je video brzo postao hit.

Džejkobs je nedavno svratio do svoje prodavnice na jednom aerodromu i počeo da pita o minđušama koje su bile izložene u prodavnici. Prodavačica mu je ljubazno pomogla, potpuno nesvesna da razgovara sa čovekom čije je ime bilo iznad ulaza.

U jednom trenutku, dizajner se okrenuo ka kameri i uz smeh rekao: „Da vidimo da li možemo da izdržimo do kraja, a da on ne shvati kome pomaže.“

Situacija ga je očigledno zabavila, pa je nastavio da komentariše samu trgovinu. „Lepo je ostati neprimećen u sopstvenom zanatu“, našalio se, dodajući: „Nije loše, lep mali izbor za aerodrom.“

Na kraju je odlučio da otkrije ko je. Pružio je ruku zaposlenoj i rekao: „Ja sam Mark Džejkobs, zadovoljstvo mi je.“ Prodavačica je ostala potpuno mirna, ljubazno se osmehnula i nastavila razgovor kao da se ništa posebno nije dogodilo.

Kasnije je objavio video sa natpisom: „...I ja sam mušterija.“

Video je ubrzo postao viralan, a pratioci su se takmičili ko će ostaviti najduhovitiji komentar.

„Ovo sam ja kada dođem na svoj stari posao i očekujem da me svi prepoznaju“, napisao je jedan korisnik. Drugi se našalio: „Verovatno je pomislila: 'To je zanimljivo, zove se Mark Džejkobs, a i prodavnica jeste.'“

Mnogi su bili šokirani činjenicom da zaposlena nije odmah prepoznala jednog od najpoznatijih modnih dizajnera na svetu. „Plačem od smeha, bukvalno je nije bilo briga“, „Zamislite da gradite modno carstvo, a zaposleni vas ne prepoznaju“ i „Kako možete da radite za Marka Džejkobsa, a da ne znate kako izgleda?“, samo su neki od komentara.

Posebno se nasmejala reakciji prodavačice nakon što joj se predstavio. „Ne mislim da je shvatila ko ste čak ni nakon što ste rekli svoje ime“, napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: „Rekla je: 'U redu, gospodine Mark Džejkobs, to će biti 300 dolara. Da li želite račun?'“

Mark Džejkobs je, inače, već poznat kao jedno od najuticajnijih imena na modnoj sceni. On je osnivač i glavni dizajner sopstvenog brenda Mark Džejkobs, a svoju svetsku slavu dodatno je učvrstio kao kreativni direktor modne kuće Luj Viton, gde je radio od 1997. do 2014. godine.

Godine 2010, časopis Tajm ga je uvrstio na listu 100 najuticajnijih ljudi na svetu.