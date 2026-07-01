Prema viralnom savetu, dovoljno je da u zagrejan tiganj sipate nekoliko kapi sirćeta kako se hrana tokom prženja ne bi lepila za površinu. Mnogi tvrde da metoda funkcioniše, ali stručnjaci imaju nešto drugačije objašnjenje.

Da li nekoliko kapi sirćeta zaista sprečava lepljenje hrane?

Postupak je veoma jednostavan. Tiganj se najpre zagreje na umerenoj temperaturi, zatim se doda nekoliko kapi sirćeta koje se ravnomerno rasporede po površini. Kada sirće ispari, dodaje se ulje i počinje priprema hrane.

Pristalice ovog trika smatraju da sirće uklanja sitne naslage masnoće i ostatke starog ulja koji mogu ostati na tiganju, čime površina postaje čistija i pogodnija za prženje.

Stručnjaci otkrivaju šta je istina

Iako sirće može pomoći da se uklone površinske nečistoće, stručnjaci naglašavaju da ono ne stvara zaštitni sloj koji sprečava lepljenje hrane. Drugim rečima, nekoliko kapi sirćeta neće magično pretvoriti običan tiganj u nelepljivu površinu.

Mnogo važniju ulogu imaju pravilna temperatura, kvalitet tiganja i odgovarajuća količina ulja. Kada je tiganj dovoljno zagrejan, a ulje ravnomerno raspoređeno, hrana će se znatno manje lepiti.

Pazite ako koristite ove tiganje

Ovaj trik nije preporučljiv za sve vrste posuđa.

Kod tiganja od livenog gvožđa sirće može oštetiti prirodni zaštitni sloj koji nastaje pravilnim održavanjem, dok kod tiganja sa nelepljivim premazom često korišćenje kiselina može doprineti bržem habanju zaštitnog sloja.

Šta zaista sprečava lepljenje hrane?

Ako želite da hrana ostane sočna i da se ne lepi za tiganj, stručnjaci savetuju da se pridržavate nekoliko osnovnih pravila:

dobro zagrejte tiganj pre dodavanja hrane,

koristite odgovarajuću količinu ulja,

hranu stavljajte na potpuno zagrejanu površinu,

ne pomerajte namirnice prerano, već sačekajte da se prirodno odvoje od dna.

Sirće može biti korisno za uklanjanje nečistoća sa površine tiganja, ali nije zamena za pravilnu pripremu posuđa. Na kraju, upravo proverene kuhinjske tehnike daju najbolje rezultate, bez obzira na viralne trikove sa interneta.