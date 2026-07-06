Lubenica je jedno od omiljenih letnjih osveženja i nezaobilazna namirnica tokom toplih dana. Međutim, stručnjaci upozoravaju da mnogi prave istu grešku – seku je odmah nakon kupovine, bez prethodnog pranja.

Iako debela kora deluje kao pouzdana zaštita, prilikom sečenja nož prolazi kroz njenu površinu i može da prenese prljavštinu, bakterije i ostatke pesticida u unutrašnjost ploda. Zato se preporučuje da lubenicu uvek operete pre nego što je isečete.

Zašto je pranje lubenice toliko važno?

Popularna poljska edukatorka i autorka sadržaja o ishrani Kataržina Bosacka upozorava da lubenice tokom uzgoja prolaze različite tretmane zaštite, a zatim tokom transporta i prodaje dolaze u kontakt sa prašinom, ambalažom i velikim brojem ljudi.

„Ovi plodovi se tretiraju pesticidima koji ih štite od gljivica, buđi i štetočina. Zato lubenicu treba oprati pre sečenja kako prljavština i ostaci sredstava za zaštitu bilja sa kore, ruku i noža ne bi dospeli u njen jestivi deo“, objasnila je Bosacka.

Samo ispiranje nije dovoljno da ukloni sve pesticide

Pranje pod mlazom vode neće u potpunosti ukloniti pesticide, ali može značajno da smanji količinu ostataka hemijskih sredstava, kao i da ukloni prašinu i druge nečistoće sa kore.

„Pranje ima još jednu važnu prednost – uklanja deo ostataka sredstava za zaštitu bilja, kao i prašinu i druge nečistoće. Ne uklanja ih potpuno, ali svakako vredi oprati voće pre sečenja“, ističe Bosacka.

Dovoljno je da lubenicu temeljno operete pod mlazom tekuće vode neposredno pre sečenja. Ova jednostavna navika može doprineti boljoj higijeni prilikom pripreme hrane.

Lubenica hidrira organizam, ali ne može da zameni vodu

Zbog toga što sadrži više od 90 odsto vode, lubenica je odličan izbor tokom letnjih vrućina. Osim što osvežava, bogata je vitaminom C, beta-karotenom, kalijumom, magnezijumom i korisnim biljnim jedinjenjima poput likopena i citrulina.

Ipak, nutricionisti podsećaju da, uprkos visokom sadržaju vode, lubenica ne može da zameni redovan unos tečnosti.

Tokom vrelih letnjih dana organizam gubi velike količine vode i elektrolita znojenjem, zbog čega je neophodno piti dovoljno vode i voditi računa o pravilnoj hidrataciji. Lubenica može biti odličan dodatak ishrani, ali ne i zamena za čašu vode.