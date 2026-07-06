Evropska unija uvodi novi porez na uvoz kako bi ograničila kupovinu preko internet platformi za ultrabrzu modu poput Sheina, Temua i sličnih. Iza izuzetno niskih cena, upozoravaju stručnjaci, često se kriju ozbiljni rizici po zdravlje potrošača.

Građani Evropske unije svake godine kupe oko 4,5 miliona tona tekstila brze mode. Svakog dana u EU stigne više od 5,8 miliona malih paketa iz internet prodavnica, dok platforme poput Sheina, Temua i AliExpressa imaju više od 400 miliona kupaca mesečno.

Više od 90 odsto odeće kupljene preko ovih platformi napravljeno je od jeftinih sintetičkih materijala poput poliestera, elastina i najlona. Reč je o materijalima koji predstavljaju oblik plastike, ne razgrađuju se u prirodi i vremenom se pretvaraju u mikroplastiku.

Do sada su ovakvi proizvodi stizali direktno iz fabrika van Evrope do kupaca, često bez detaljne kontrole hemijskih supstanci. Nova carinska pravila EU uvode elektronsko praćenje svake pošiljke, što će omogućiti graničnim službama da proveravaju sadržaj na prisustvo zabranjenih hemikalija i druge bezbednosne rizike pre nego što roba dospe na evropsko tržište.

Prema pisanju Euronewsa, cilj je da se spreči prodaja proizvoda koji ne ispunjavaju evropske zdravstvene i bezbednosne standarde.

Čak 80 odsto proizvoda ne ispunjava propise

Pelle Moos, stručnjak za hemikalije i savetnik evropske organizacije za zaštitu potrošača BEUC, kaže da u Evropsku uniju svake sekunde stigne oko 200 proizvoda.

- Dok razgovaramo, gotovo hiljadu proizvoda će ući u Evropu, a proveriće se samo mali deo njih - upozorio je Moos.

On navodi da kontrole redovno pokazuju ogromne nepravilnosti.

- Govorimo o stopi neusaglašenosti od čak 70 do 80 odsto - rekao je.

Otkrivene opasne hemikalije u odeći

Broj upozorenja zbog opasnih hemikalija u tekstilu poslednjih godina naglo raste. Više od 72 odsto prijavljenih slučajeva odnosi se na direktne rizike po zdravlje ljudi.

Među problemima koji su otkriveni nalaze se:

visoke koncentracije formaldehida koje mogu izazvati hemijske opekotine,

teški metali poput olova i kadmijuma,

supstance koje izazivaju jake alergijske reakcije,

hemikalije koje mogu oštetiti unutrašnje organe.

Alarmantni rezultati testiranja dečjih proizvoda

Belgijska organizacija Testachats testirala je 45 igračaka kupljenih na Sheinu.

Rezultati su zabrinjavajući - samo jedan proizvod u potpunosti je ispunjavao evropske propise.

Čak 60 odsto testiranih igračaka predstavljalo je bezbednosni rizik zbog sitnih delova koje deca mogu progutati ili neadekvatno zaštićenih elektronskih komponenti.

Moos upozorava da se radi o hemikalijama čija je štetnost poznata decenijama.

- To su supstance koje mogu izazvati rak, neplodnost, poremećaje u razvoju dece i veoma dugo ostaju u životnoj sredini - rekao je.

Laboratorijska analiza Greenpeacea iz 2025. godine pokazala je da je 32 odsto testiranih proizvoda sa Sheina premašilo dozvoljene granice propisane evropskom uredbom REACH.

"Hemijske bombe" u dečjoj odeći

BEUC je u istraživanju objavljenom 2025. godine upozorio na prisustvo opasnih hemikalija u dečjim proizvodima.

Od 25 analiziranih artikala, deset je sadržalo zabrinjavajuće količine štetnih materija, a jedan par dečjih papuča istraživači su nazvali pravom "hemijskom bombom".

Toplota tela, znojenje i dugotrajno nošenje mogu olakšati prelazak štetnih supstanci iz tkanine kroz kožu. Poseban problem predstavljaju mala deca koja često stavljaju odeću u usta.

PFAS, olovo i kadmijum u odeći

Greenpeace je u 56 testiranih odevnih predmeta pronašao:

koncentracije ftalata i do 200 puta veće od dozvoljenih,

od dozvoljenih, PFAS ("večne hemikalije") u sedam jakni, kod nekih čak 3.000 puta iznad evropske granice,

evropske granice, olovo i kadmijum u obući,

formaldehid u dečjem kostimu,

nonilfenol etoksilate u kabanicama.

Danska organizacija Forbrugerrådet Tænk takođe je pronašla zabranjene PFAS supstance u više modela jakni.

Prema rečima stručnjaka, ftalati se dodaju kako bi plastika bila mekša, PFAS omogućavaju vodootpornost, formaldehid sprečava gužvanje odeće tokom transporta, dok se kadmijum često koristi u jeftinom nakitu kako bi bio teži.

Teški metali predstavljaju ozbiljan rizik

Poljska organizacija Federacja Konsumentów testirala je odeću, donji veš i nakit sa Sheina.

Više od 50 odsto proizvoda sadržalo je nedozvoljene količine teških metala.

Olovo je poznati neurotoksin koji može izazvati poremećaje u razvoju mozga, probleme sa učenjem, oštećenje bubrega i reproduktivne smetnje, naročito kod dece.

Kadmijum je klasifikovan kao kancerogena supstanca i povezuje se sa oštećenjima bubrega, jetre, pluća, nervnog sistema, smanjenom plodnošću i poremećajima razvoja ploda.

- Za olovo ne postoji bezbedan nivo izloženosti. Evropa godinama pokušava da ga izbaci iz svakodnevne upotrebe, a ipak ga i dalje pronalazimo u proizvodima široke potrošnje - upozorio je Moos.

Dodatnu zabrinutost izaziva i podatak da je analiza BEUC-a pokazala kako je čak 69 odsto proizvoda koji preko platformi poput Sheina i Temua stižu u Evropsku uniju bilo u suprotnosti sa evropskim zakonima i nije ispunjavalo osnovne zdravstvene i bezbednosne standarde.