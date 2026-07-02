Brazil je pobedio Jasnim u osmini finala sa 2:1, pa je Japan okončao svoje učeće na Mundijalu.

Jedna od glavnih priča sa ove utakmice postao je japanski navijač koga su korisnici interneta prozvali Gamiks.

Video njegove dramatične reakcije odmah nakon poslednjeg zvižduka postao je viralan, a reakcija brazilskih navijača u njegovoj blizini takođe je privukla dodatnu pažnju. Za samo nekoliko sati, video je sakupio milione pregleda i postao jedna od najkomentarisanijih scena sa fudbalskog prvenstva.

Reakcija koja je obišla svet

Iako njegovo pravo ime nije poznato javnosti, Gamiks je japanski kreator sadržaja i strimer koji objavljuje video reakcije,

Dok su brazilski navijači slavili nakon gola, kamere su zabeležile Gamiksovu reakciju na tribinama. U jednom trenutku, bacio je jaknu i burno reagovao zbog ispadanja svoje reprezentacije. Video se brzo proširio internetom jer su se mnogi fudbalski navijači poistovetili sa emocijama poraza u poslednjim sekundama.

Emotivna scena ubrzo je pokrenula debatu. Dok su neki u njoj videli iskren i sirov trenutak emocija navijača, drugi su se pitali da li je reakcija možda bila inscenirana za kamere, ističući određene trenutke u videu koji su im se činili sumnjivim.

Trenutak nakon utakmice privukao je posebnu pažnju. Umesto podsmeha, nekoliko brazilskih navijača je prišlo razočaranom Japancu da ga uteše. Jedan mu je bacio brazilsku zastavu preko ramena, dok su drugi pokušavali da ga razvesele zagrljajima i rečima podrške.

Taj gest je potpuno promenio ton diskusije na društvenim mrežama. Mnogi su istakli da scena prikazuje obe strane fudbala - euforiju pobede i tugu poraza - i nazvali je jednim od najljudskijih trenutaka turnira.

Lažna reakcija?

Nakon što se video proširio internetom, Gamiksova pratnja na društvenim mrežama je vrtoglavo porasla, a njegovo ime je počelo da se širi kroz memove i montaže. Međutim, pažnja je ubrzo postala prejaka. Prema objavama na njegovim profilima, kasnije je zamolio korisnike da prestanu sa masovnim deljenjem videa.

Zanimljivo je da je stručnjak za govor tela Inbal Honigman rekao da je emotivna reakcija Japanca na utakmici bila - lažna.

Honigman ističe Gamiksov potpuni nedostatak suza uprkos njegovom očiglednom razočaranju, njegovu izuzetno stabilnu ruku sa kamerom tokom izliva besa i prolazni osmeh koji potiskuje pre nego što nastavi da pokazuje slomljeno srce, piše aol.