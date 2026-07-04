"Kockasti" su se ponovo zaigrali, a divljanje "domoljuba" i ustaški krvavi repertoar prekinuo je teškom šamarčinom Kristijano Ronaldo.

Na zagrebačkom glavnom Trgu bana Jelačića u Zagrebu preksinoć su odjekivali ustaški pokliči i pesme u kojima se preti Srbima i Srbiji. Uzvike strogo zakonom kažnjivog pozdrava Ante Pavelića - "Za dom spremni", i podizanje desne ruke u znak podrške nacizmu Adolfa Hitlera, masa je ludovala pripremajući se za fudbalski meč u Torontu između Hrvatske i Portugala. Na platou su bili i stari hrvatski prijatelji - Albanci sa svojim obeležjima.

Snimak možete pogledati OVDE.

Zagrevanje je išlo uz reke alkohola i ustaške pesme Marka Perkovića Tompsona. A da sve bude po uhodanom scenariju budno su sve pratili i "političari" iz Domovinskog pokreta čiji je jedini program da se zatre srpstvo.

I dok su "vatreni" očekivali pobedu i na ovom Svetskom prvenstvu, usledio je hladan šamar od Ronalda i ekipe. Tako je prekinut muljatorski niz iz banana države. Decenijama su prolazili kroz iglene uši i stizali do završnice Mundijala. I tada su na scenu stupale ustaške horde i divljanje po tribinama, praćene povicima protiv Srba i Srbije. I to nikada nije bilo sankcionisano. Sada ih je Ronaldo izbrisao za sva vremena, a možda će i evropejci iz Brisela, takođe, kazniti. Ali, teško, oni iz EU su slepi da povampireni nacizam u Hrvatskoj.