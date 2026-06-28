Radi se o predvižanju pobednika ovogodišnjeg Svetskog prvenstva u fudbalu prema - njegovom ovogodišnjem logotipu.

Viralna teorija koja navodno predviđa pobednika Svetskog prvenstva u fudbalu proširila se društvenim mrežama.

Naime, jedna kreatorka sadržaja uverena je da je otkrila način da predvidi pobednika ovogodišnjeg Svetskog prvenstva. Takmičenje, koje se održava u Meksiku, Kanadi i SAD, je u punom jeku, a kako se grupna faza bliži kraju, Tiktokerka i kreatorka sadržaja Pejdž tvrdi da se odgovor krije u zvaničnom logotipu prvenstva.



Pejdž objašnjava da zvanične boje FIFA na logotipu prvenstva kriju trag o potencijalnom pobedniku. „Svako Svetsko prvenstvo ima svoje zvanične boje“, rekla je. „Na poslednja tri turnira, boje su se slučajno poklapale sa bojama tima koji je osvojio titulu.“

Istražujući ovu neobičnu slučajnost, Pejdž je primetila da su boje logotipa iz 2022. godine odgovarale bojama Argentine, dok se isti obrazac ponovio na turnirima 2018. i 2014. godine. „Luda slučajnost ili nešto više? Ne znam“, komentarisala je Tiktokerka.

Prema njenoj teoriji, ove godine Portugal ima najbolje šanse za titulu, ali upozorava da je to više za zabavu nego za pouzdano predviđanje. „Fudbal je nepredvidiv - svaki tim može da pobedi ili izgubi“, dodala je. piše Unilad.