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Ove stvari nipošto nemojte držati ispod kreveta: Utiču na san i zdravlje
Prostor ispod kreveta prirodno je jedno od mesta na kojima se najviše skupljaju prašina, dlake, vlakna tkanine i mrtve ćelije kože
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