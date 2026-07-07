Mnogi prostor ispod kreveta koriste kao dodatno mesto za odlaganje kutija, sezonske garderobe, obuće ili drugih stvari koje retko koriste. Ipak, stručnjaci upozoravaju da ova praktična navika može imati više mana nego što većina ljudi pretpostavlja.

Osim što otežava održavanje higijene, pretrpan prostor ispod kreveta može doprineti zadržavanju vlage, nakupljanju prašine i razvoju buđi, što dugoročno može uticati i na kvalitet sna.

Dušeku je potrebna cirkulacija vazduha

Tokom spavanja telo prirodno oslobađa vlagu kroz znojenje, a deo te vlage upija dušek. Zbog toga je važno da vazduh nesmetano cirkuliše ispod kreveta kako bi se dušek provetravao i ostao suv.

Kada je prostor ispod kreveta zatrpan kutijama i drugim predmetima, protok vazduha je znatno slabiji. To može stvoriti pogodne uslove za razvoj buđi i neprijatnih mirisa, ali i skratiti vek trajanja dušeka.

Prašina, grinje i alergeni lakše se zadržavaju

Prostor ispod kreveta prirodno je jedno od mesta na kojima se najviše skupljaju prašina, dlake, vlakna tkanine i mrtve ćelije kože.

Ako je ispunjen kutijama i drugim stvarima, čišćenje postaje znatno teže, pa se stvaraju idealni uslovi za razmnožavanje grinja. To može pogoršati simptome alergija i izazvati probleme sa disajnim putevima kod osetljivih osoba.

Može li nered uticati na kvalitet sna?

Prema pravilima feng šuija, prostor ispod kreveta trebalo bi da ostane prazan kako bi energija mogla slobodno da cirkuliše. Iako za ovu tvrdnju ne postoje naučni dokazi, pojedina istraživanja ukazuju na to da previše nereda u spavaćoj sobi može biti povezano sa lošijim kvalitetom sna i težim opuštanjem.

Uredna i prozračna spavaća soba često doprinosi prijatnijem ambijentu za odmor.

Šta je bezbedno držati ispod kreveta?

Ako nemate dovoljno prostora za odlaganje, stručnjaci preporučuju da ispod kreveta čuvate samo predmete koji su povezani sa spavanjem, poput:

posteljine,

jorgana,

ćebadi,

dodatnih jastuka.

Ostale stvari, poput obuće, garderobe, knjiga ili kutija sa raznim predmetima, bolje je premestiti u ormare ili druge prostorije. Tako ćete olakšati čišćenje, poboljšati cirkulaciju vazduha oko dušeka i stvoriti zdravije okruženje za kvalitetan san.