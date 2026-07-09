Ako vam pauci tokom leta sve češće ulaze u dom, rešenje se možda već nalazi u vašoj kuhinji. Stručnjaci tvrde da cimet, zahvaljujući svom intenzivnom mirisu, može prirodno da odbije ove neželjene goste i smanji verovatnoću da će se zadržavati u kući.

Iako glavna sezona paukova tek dolazi, njihove aktivnosti pojačavaju se već tokom toplih letnjih meseci. Veći broj insekata, poput muva i mrava, privlači ih bliže domovima, dok otvoreni prozori i vrata omogućavaju lakši ulazak u unutrašnjost.

Kako koristiti cimet protiv paukova?

Jedan od najjednostavnijih trikova jeste da u blizini prozora, vrata ili odvoda postavite malu posudu sa mlevenim cimetom.

Pauci su veoma osetljivi na intenzivne mirise, a cinamaldehid – prirodno jedinjenje koje se nalazi u cimetu – može da iritira njihove receptore i odvrati ih od mesta na kojima je njegov miris prisutan.

Stručnjaci ipak preporučuju da se cimet ne posipa direktno po površinama, već da se drži u maloj posudi ili platnenoj vrećici, jer može ostaviti fleke, naročito kada dođe u kontakt sa vlagom.

Etarsko ulje cimeta kao alternativa

Pored mlevenog cimeta, može se koristiti i etarsko ulje cimeta.

Potrebno je pomešati 10 do 15 kapi etarskog ulja sa vodom u bočici sa raspršivačem, a zatim poprskati okvire prozora, vrata i druga mesta kroz koja pauci najčešće ulaze u dom.

Druga mogućnost je da komadić vate natopite uljem cimeta i postavite ga na prozorske daske ili druga kritična mesta.

Prirodna zaštita bez hemikalija

Iako ovaj trik ne može u potpunosti da spreči pojavu paukova, može pomoći da ih odvrati od ulaska u kuću bez upotrebe hemijskih sredstava. Kao dodatna mera, preporučuje se redovno uklanjanje paučine, održavanje čistoće oko prozora i vrata, kao i zatvaranje pukotina kroz koje pauci mogu da uđu.