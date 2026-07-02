Iako na prvi pogled deluju čisto i mekano, jastuci tokom svakodnevne upotrebe upijaju znoj, masnoću sa kože, pljuvačku i prašinu. Vremenom postaju idealno okruženje za grinje i bakterije, što može dovesti do alergija, iritacija kože i pojave bubuljica.

Ipak, i nepravilno pranje može napraviti problem – jastuk može izgubiti oblik, postati tvrd ili se unutrašnje punjenje može trajno oštetiti.

Tri najčešće greške pri pranju jastuka

1. Previše deterdženta

Jedna od najčešćih grešaka je korišćenje prevelike količine deterdženta.

Višak deterdženta prodire u punjenje jastuka i teško se ispira, što može dovesti do nakupljanja sapunice u unutrašnjosti.

„To može izazvati iritaciju kože, privući dodatnu prljavštinu i učiniti jastuk tvrdim i grudvastim umesto mekanim“, objašnjava stručnjakinja za održivo čišćenje Ketrin Grin.

2. Pranje na previsokoj temperaturi

Iako vruća voda ubija bakterije i grinje, visoke temperature nisu pogodne za sve jastuke.

Stručnjaci preporučuju pranje na 30 do 40 stepeni Celzijusa, što je dovoljno za higijenu, a istovremeno čuva strukturu materijala.

3. Nedovoljno sušenje

Jedna od najopasnijih grešaka je vraćanje jastuka na krevet dok u njemu i dalje ima vlage.

To može izazvati neprijatan miris, ali i razvoj buđi u unutrašnjosti punjenja, što predstavlja zdravstveni rizik.

Jastuke je važno potpuno osušiti – po potrebi kroz više ciklusa sušenja ili na provetrenom mestu.

Koji jastuci smeju u veš mašinu?

Pre pranja obavezno proverite etiketu proizvođača, jer nisu svi jastuci pogodni za mašinsko pranje.

Memorijska pena – ne sme u mašinu; čisti se samo površinski

– ne sme u mašinu; čisti se samo površinski Lateks jastuci – ne podnose dugo sušenje, čiste se vlažnom krpom

– ne podnose dugo sušenje, čiste se vlažnom krpom Heljdini jastuci – ne peru se u mašini zbog upijanja vode i rizika od buđi

Kako pravilno oprati jastuke u veš mašini

Većina jastuka od perja ili mikrovlakana može se bezbedno prati ako se poštuju osnovna pravila:

Skinuti jastučnicu i proveriti oštećenja

Prati dva jastuka istovremeno radi ravnoteže bubnja

Koristiti polovinu uobičajene količine tečnog deterdženta

Izabrati blag program sa mlakom ili hladnom vodom

Uključiti dodatno ispiranje

Sušiti na niskoj temperaturi ili programu hladnog vazduha

U sušilicu ubaciti teniske loptice ili kuglice za sušenje radi rastresitosti punjenja

Koliko često treba prati jastuke?

Stručnjaci preporučuju pranje jastuka najmanje dva puta godišnje, odnosno na svaka 3 do 6 meseci.

Redovnim pranjem uklanjaju se grinje, bakterije, mrtve ćelije kože i neprijatni mirisi.

Osobe sa alergijama ili problemima sa kožom mogu imati koristi od češćeg pranja.

Bez obzira na održavanje, jastuke je preporučljivo menjati na svake dve godine, jer vremenom gube oblik i higijenska svojstva.