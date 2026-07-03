Koliko puta vam se dogodilo da nakon peglanja podignete odeću i shvatite da izgleda gotovo isto kao i pre početka? Ili da provedete dosta vremena u uspravnom položaju, a gomila veša jedva da se smanjila?

Stručnjaci ističu da problem najčešće nije u aparatu niti u veštini, već u pogrešnom redosledu koraka i zanemarivanju sitnih, ali važnih detalja.

Uz nekoliko jednostavnih navika, peglanje može postati brže, lakše i efikasnije, a odeća će duže zadržati uredan izgled.

Priprema je pola posla

Pre nego što uključite peglu, važno je da sve bude organizovano.

Držite dasku za peglanje, vešalice i pamučnu krpu na dohvat ruke. Tako izbegavate nepotrebno prekidanje rada i gubljenje vremena.

Ako koristite vodu iz česme, posebno u područjima sa tvrdom vodom, preporučuje se upotreba destilovane vode kako biste smanjili stvaranje kamenca i produžili vek aparata.

Visinu daske prilagodite tako da ne morate da se savijate, što značajno smanjuje opterećenje za leđa. Mnogima pomaže i lagana muzika ili podcast, jer čini proces manje napornim.

Redosled peglanja pravi razliku

Jedna od najčešćih grešaka je nasumično peglanje bez plana.

Stručnjaci savetuju da se uvek počne od osetljivijih materijala kojima je potrebna niža temperatura, poput svile i sintetike, a tek zatim prelazi na pamuk i lan koji zahtevaju jače zagrevanje.

Na ovaj način izbegava se stalno čekanje da se pegla zagreje ili ohladi, što štedi i vreme i energiju.

Ako niste sigurni koju temperaturu da koristite, proverite oznake na etiketi odeće:

jedna tačka – niska temperatura

dve tačke – srednja temperatura

tri tačke – visoka temperatura

precrtani simbol – ne peglati

Kako pravilno peglati košulje

Kod košulja je redosled posebno važan.

Umesto da odmah prelazite preko velikih površina, prvo se peglaju kragna, manžetne i deo oko dugmadi. Zatim dolaze rukavi, a tek na kraju prednji i zadnji deo.

Kod debljih materijala korisno je prvo preći unutrašnju stranu, pa tek onda spoljašnju, kako bi se nabori lakše uklonili.

Materijali traže različit tretman

Svaka tkanina ima svoja pravila.

Svila zahteva nisku temperaturu i zaštitnu krpu. Vuna bolje reaguje na paru bez direktnog kontakta sa grejnom pločom. Poliester i slični materijali mogu se lako oštetiti, pa ih treba peglati pažljivo, često sa naličja. Lan podnosi visoke temperature, ali se najbolje pegla dok je blago vlažan.

Mali trikovi koji olakšavaju posao

Postoje i jednostavni trikovi koji mogu smanjiti potrebu za klasičnim peglanjem.

Vertikalni stimer (parna pegla) može osvežiti odeću direktno na vešalici. Odeća okačena u kupatilu tokom tuširanja često se prirodno ispravi zahvaljujući pari.

Takođe, odmah nakon pranja korisno je dobro protresti veš i okačiti ga ravno, jer se na taj način smanjuje kasnije gužvanje.

Bezbednost je važna

Peglu nikada ne ostavljajte bez nadzora dok je uključena. Tokom pauza odlažite je uspravno na stabilnu površinu.

Moderni uređaji sa automatskim gašenjem i sistemom protiv kamenca su sigurniji i dugotrajniji izbor.

Tokom putovanja, u hitnim situacijama može pomoći i pegla za kosu, ali uz oprez i prilagođavanje temperature vrsti tkanine.

Peglanje ne mora biti naporan i dugotrajan posao. Uz pravilan redosled, dobru pripremu i prilagođavanje materijala, odeća može izgledati uredno već iz prvog poteza, uz znatno manje utrošenog vremena i truda.