Profesionalci u oblasti održavanja domaćinstva naglašavaju da tajna leži u adekvatnom tretiranju mokre odeće neposredno nakon pranja. Ova jednostavna rutina potpuno eliminiše potrebu za korišćenjem skupih hemijskih sredstava ili aparata za vertikalno peglanje.

Glavni krivac za izgužvan veš jeste ostavljanje opranih stvari unutar bubnja mašine nakon završetka ciklusa. To stvara duboke nabore koje je kasnije ekstremno teško ispraviti.

Zlatno pravilo: Da se veš ne bi izgužvao, presudno je izvaditi stvari odmah nakon pranja, te svaki odevni predmet pojedinačno i snažno protresti. Tim postupkom se vlakna u tkanini prirodno opuštaju dok su još vlažna, čime se automatski ravna veći deo površine.

Sušenje na vešalicama i ispravljanje šavova

Kada su u pitanju košulje, haljine i majice, trik je u ručnom ravnanju kragni, ivica i rukava pre nego što se postave na sušenje.

Umesto klasičnog kačenja preko žice, koje često ostavlja ružne linije i štipaljkama trajno deformiše osetljiv materijal, ove komade je najbolje odmah staviti na plastične ili drvene vešalice.

Zašto je sušenje na vešalici efikasno?

Prirodni teg: Težina vlage u tkanini deluje kao prirodni teg koji vuče materijal nadole.

Efekat peglanja: Gravitacija uspešno pegla teksturu tokom samog procesa isparavanja vode.

Najbolji rezultati: Ova metoda pruža sjajne rezultate na laganim tkaninama, pamuku sa dodatkom elastina i artiklima od viskoze.

Obezbeđivanje prostora za cirkulaciju vazduha

Česta greška u mnogim domaćinstvima jeste pretrpavanje sušilice ili žice za veš. Kada su odevni predmeti postavljeni preblizu jedan drugom, protok vazduha biva blokiran. To ne samo da drastično produžava vreme sušenja, već i dodatno gužva garderobu.

Napravite razmak: Pravljenjem adekvatnog razmaka između okačenih stvari omogućava se ravnomerno strujanje vazduha.

Brže sušenje: Veći prostor znači brže isparavanje vlage i manje šanse za stvaranje neprijatnih mirisa.

Primenom ovih bazičnih pravila pri organizaciji pranja i sušenja, garderoba će izgledati besprekorno i uredno čim se osuši, a vreme provedeno pored daske za peglanje biće svedeno na minimum.