Ispucale pete su česta pojava, posebno tokom leta kada češće nosimo otvorenu obuću, hodamo bosi i koža stopala brže gubi vlagu.

Međutim, ako se suvoća stalno vraća, ako pucanje kože izaziva bol ili se pojavljuju duboke ranice, problem ne treba posmatrati samo kao estetski nedostatak. U pojedinim slučajevima ispucale pete mogu biti povezane i sa određenim zdravstvenim stanjima.

Zašto dolazi do pucanja peta?

Koža na petama prirodno je deblja nego na većini drugih delova tela, ali je istovremeno izložena velikom pritisku i opterećenju tokom svakodnevnog kretanja.

Najčešći uzroci suvih i ispucalih peta su:

neudobna obuća koja steže stopalo ili ne propušta vazduh

sintetički materijali

višak telesne težine

deformiteti stopala

često nošenje obuće sa visokim potpeticama

trudnoća

nedovoljna nega stopala

nepravilni kozmetički tretmani

genetska sklonost ka suvoj koži

nedostatak određenih hranljivih materija, posebno vitamina A

neuhranjenost

korišćenje pojedinih lekova

Ispucale pete su česte i kod starijih osoba, jer koža sa godinama gubi elastičnost i sporije se obnavlja.

Kada ispucale pete mogu biti znak bolesti?

Pored nedovoljne hidratacije kože, pucanje peta ponekad može biti povezano sa različitim zdravstvenim problemima.

Ovaj problem se češće javlja kod osoba koje imaju:

psorijazu,

ekcem,

atopijski dermatitis,

reumatske bolesti,

dijabetes.

Kod osoba sa dijabetesom suva koža stopala može biti izraženija zbog promena koje utiču na cirkulaciju i sposobnost kože da se obnavlja.

Na ispucale pete može uticati i usporen rad štitne žlezde. Kada je metabolizam usporen, koža može postati suvlja, grublja i sklonija stvaranju zadebljanja.

Uticaj građe stopala i cirkulacije

Ponekad uzrok problema nije samo stanje kože, već način na koji je težina raspoređena tokom hodanja.

Ravna stopala i drugi deformiteti mogu stvarati nepravilan pritisak na pete, zbog čega koža na određenim mestima postaje zadebljana i puca.

Slične tegobe mogu se javiti i kod upale plantarne fascije, koja utiče na strukture stopala odgovorne za stabilnost i kretanje.

Kako pravilno negovati ispucale pete?

Stopala su deo tela koji svakodnevno trpi veliko opterećenje, pa im je potrebna redovna i pravilna nega.

Nekoliko navika može pomoći:

Birajte odgovarajuću obuću

Obuća treba da bude udobna, odgovarajuće veličine i prilagođena obliku stopala. Preuska obuća i materijali koji ne dozvoljavaju koži da diše mogu pogoršati problem.

Obratite pažnju na ishranu

Za zdrav izgled kože važna je uravnotežena ishrana. Posebno se preporučuju namirnice bogate vitaminom A, kao i sveže voće i povrće koje obezbeđuje potrebne vitamine i minerale.

Ne uklanjajte agresivno zadebljalu kožu

Iako mnogi koriste kamen za pete kako bi uklonili grubu kožu, stručnjaci upozoravaju da nepravilna upotreba može oštetiti površinu kože i povećati rizik od infekcija.

Bezbedniji izbor je stručna nega stopala, posebno kada su pukotine duboke ili bolne.

Oporavak zahteva vreme

Zapuštene ispucale pete ne mogu se rešiti preko noći. Koži je potrebno vreme da se obnovi, posebno ako su nastale duboke pukotine.

Redovna nega, odgovarajuća obuća, zdrava ishrana i stručna pomoć kada je potrebna mogu pomoći da stopala ponovo budu zdrava, glatka i negovana.