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Zašto vam zaštita od sunca stalno pada sa šoferke? Većina vozača pravi istu grešku, a rešenje je pred nosom
Većina odmah pomisli da je folija lošeg kvaliteta ili da su vakuumske čašice popustile zbog vrućine
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