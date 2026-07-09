Koliko puta ste ostavili auto na suncu, uredno postavili zaštitu na šoferšajbnu, a kada ste se vratili, zatekli je na sedištu? Unutra pakao, volan vreo, a od zaštite nikakve koristi.

Većina odmah pomisli da je folija lošeg kvaliteta ili da su vakuumske čašice popustile zbog vrućine. Međutim, ispostavlja se da problem najčešće nije u zaštiti, već u načinu na koji je postavljamo.

Trik koji mnogi ne koriste

Kada postavite zaštitnu foliju na vetrobransko staklo, nemojte se oslanjati samo na vakuumske čašice. Zbog visokih temperatura one često popuste i folija sklizne.

Mnogo jednostavnije rešenje već imate u automobilu.

Spustite fabričke štitnike za sunce iznad vozača i suvozača i njima pritisnite gornji deo folije. Tako će ostati čvrsto na mestu čak i kada temperatura u automobilu pređe 50 stepeni.

Obratite pažnju i na jednu važnu stvar

Da bi zaštita zaista radila svoj posao, reflektujuća, srebrna strana treba da bude okrenuta ka spolja, odnosno prema suncu. Upravo ona odbija sunčeve zrake i sprečava pregrevanje unutrašnjosti automobila.

Ako koristite vakuumske čašice, pre postavljanja obrišite unutrašnju stranu šoferšajbne, jer prašina i masnoća dodatno slabe prijanjanje.

Uz ovaj jednostavan trik, zaštita neće završiti na sedištu, a kada se vratite u automobil, sačekaće vas znatno prijatnija temperatura.