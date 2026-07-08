Izuzetno dobro očuvan srednjovekovni mač koji datira iz 11. veka pronađen je u plićaku reke Varta blizu Vronkija u zapadnoj Poljskoj.

Arheolozi smatraju da je nalaz jedno od najvažnijih skorašnjih otkrića u regionu koja se odnose na srednji vek.

Lokalni stanovnik Miroslav Tuholski pronašao je oružje i odmah prijavio otkriće vlastima. Nakon početne procene, arheolog Rišard Pjetšak potvrdio je autentičnost mača i datirao oružje u rani srednji vek. Istraživači veruju da je mač proizveden tokom 11. veka,. Tada je Poljskom vladala dinastija Pjastima. U to vreme, ratovanje i političke borbe bili su uobičajeni širom Centralne Evrope.

Mač je preživeo u neobično dobrom stanju nakon što je vekovima proveo ispod reke. Takvo očuvanje pruža istraživačima priliku da proučavaju srednjovekovnu proizvodnju oružja, tehnike obrade metala i obrasce upotrebe.

Arheolozi ne znaju kako je oružje dospelo do rečnog korita.

Jedna mogućnost je da je ratnik izgubio mač tokom putovanja ili sukoba. Drugo objašnjenje se odnosi na ritualne prakse zabeležene širom Evrope. Tokom srednjeg veka, i u ranijim paganskim tradicijama, ljudi su ponekad stavljali vredne predmete, uključujući oružje, u reke i jezera tokom žrtvenog obreda.

Inače, nakon otkrića, zvaničnici su prijavili mač Konzervatoru spomenika Velikopoljskog vojvodstva i obezbedili artefakt za konzervaciju. Gradonačelnik Vronkija, Rafal Zimni, obezbedio je sredstva za restauraciju i naučna istraživanja.

Mač će biti podvrgnut konzervaciji i analizi na Univerzitetu Nikola Kopernik u Torunju. Nakon završetka restauratorskih radova, očekuje se da će artefakt biti izložen u Muzeju regiona Vronki, piše archaeology.magazine.