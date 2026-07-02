U Fejsbuk grupi "Jeftine nekretnine Srbija" objavljen je oglas za prodaju porodične kuće u Horgošu, mestu koje se nalazi u blizini Subotice i Kanjiže. Nekretnina je namenjena svima koji žele mirnije okruženje, ali i dobru povezanost sa osnovnim sadržajima neophodnim za svakodnevni život.

Prema informacijama iz oglasa, kuća ima 128 kvadratnih metara stambenog prostora. Uz objekat dolazi dvorište površine 308 kvadrata, dok ukupna površina placa iznosi 600 kvadratnih metara. Takav prostor budućim vlasnicima ostavlja mogućnost da urede baštu, prostor za odmor ili manje porodično gazdinstvo.

Stambeni deo sastoji se od tri sobe sa svetlim enterijerom i laminatnim podovima. Kuća je priključena na struju, vodu i internet, pa je spremna za korišćenje bez dodatnih priključivanja.

Grejanje je trenutno rešeno na električnu energiju, dok je gasna mreža dovedena do ulice, što omogućava buduće priključenje. Kako se navodi u oglasu, dostupna je i nova trofazna struja sa dnevnom i noćnom tarifom.

Pored stambenog objekta, u cenu su uključeni i garaža i ostava. Ovi pomoćni objekti mogu poslužiti za skladištenje, smeštaj alata ili uređenje manje radionice, u zavisnosti od potreba budućih vlasnika.

Jedna od značajnih prednosti ove nekretnine jeste lokacija. U neposrednoj blizini nalaze se škola, vrtić, ambulanta, autobuska stanica i prodavnice, što svakodnevne obaveze čini jednostavnijim i praktičnijim.

Vlasnik u oglasu navodi da je kuća uknjižena, kao i da postoji mogućnost dogovora oko konačne cene. Za ovu nekretninu traži se 36.000 evra, piše Blic.