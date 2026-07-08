Malo je namirnica koje su tokom hiljada godina uspele da osvoje gotovo ceo svet poput čokolade. Od drevnih civilizacija u Južnoj i Centralnoj Americi, pa sve do modernih poslastičarnica i prodavnica, čokolada je ostala sinonim za zadovoljstvo, slavlje i male životne radosti.

Ipak, za mnoge koji su odrasli u nekadašnjoj Jugoslaviji, čokolada je bila mnogo više od običnog slatkiša. Bila je neizostavan deo detinjstva, rođendana, praznika, školskih ekskurzija i porodičnih okupljanja.

Istorija čokolade duga je više od 5.000 godina

Iako danas dolazi u bezbroj ukusa i oblika, priča o čokoladi počela je mnogo pre nego što su nastale moderne fabrike.

Prema istorijskim podacima, kakao je korišćen još pre više od pet milenijuma. Najstariji tragovi njegovog uzgoja pronađeni su na području današnjeg jugoistočnog Ekvadora i datiraju oko 3300. godine pre nove ere.

Kasnije se uzgoj kakaa proširio na područje Mezoamerike, gde su ga koristile brojne drevne civilizacije, među kojima su najpoznatiji Maje i Asteci.

Njihovo čuveno piće xocolātl, što u prevodu znači "gorka voda", bilo je potpuno drugačije od današnje čokolade. Pripremalo se od fermentisanog kakaa i imalo je intenzivan, gorak ukus, bez šećera kakvog danas poznajemo.

Čokolade koje su obeležile jedno vreme

Ipak, najveći talas nostalgije izazvale su fotografije starih čokolada iz perioda bivše Jugoslavije koje su ponovo počele da kruže društvenim mrežama.

Tih godina odlazak u prodavnicu često je značio dugo razmišljanje koju čokoladu izabrati, a mnogi i danas bez greške pamte njihove omote, boje i prepoznatljive ukuse.

Bivša Jugoslavija imala je razvijenu konditorsku industriju, pa su fabrike poput Kraša, Zvečeva, Pionira, Soko Štarka i drugih proizvodile čokolade koje su se prodavale širom zemlje i bile omiljene među svim generacijama.

Neki od tih proizvoda i danas se mogu pronaći na policama prodavnica, dok su drugi odavno nestali, ali su ostali duboko urezani u sećanjima onih koji su uz njih odrastali.

Jedna fotografija dovoljna je da probudi uspomene

Zahvaljujući Instagram stranici Retroteka, mnogi su ovih dana ponovo videli ambalažu legendarnih čokolada koje su obeležile detinjstvo miliona ljudi.

Fotografije su izazvale veliki broj reakcija i komentara, a korisnici su počeli da dele uspomene na omiljene ukuse, prve džeparce potrošene na čokoladu i bezbrižne dane provedene uz slatkiše koji su postali simbol jednog vremena.

Za mnoge je upravo omot čokolade bio dovoljan da ih na trenutak vrati nekoliko decenija unazad i podseti na detinjstvo, školu, letovanja, ekskurzije i porodična okupljanja.

Bez obzira na to koliko se recepture i ambalaža menjale kroz godine, čokolada je ostala jedna od retkih poslastica koja i danas uspeva da probudi emocije, nostalgiju i uspomene na neka jednostavnija vremena.