Stručnjaci ističu da je ovakav događaj izuzetno redak, jer se toliki broj jedinki na jednom mestu gotovo nikada ne viđa, ni u Jadranskom, ni u ostatku Sredozemnog mora.

Istraživači ostali iznenađeni prizorom

Kako prenose mediji, životinje su uočene u blizini ekstenzivnih uzgajališta dagnji koja se nalaze unutar UNESCO rezervata biosfere Miramare, područja poznatog po očuvanoj prirodi i dugogodišnjem nastojanju da se uspostavi ravnoteža između zaštite životne sredine i ljudskih aktivnosti.

Na snimcima se vidi kako desetine kljunastih morskih golubova izranjaju iz dubine i prilaze uzgajalištima školjki, pri čemu ne pokazuju strah od istraživača koji ih posmatraju.

Iako su ronioci i uzgajivači dagnji i ranije povremeno prijavljivali prisustvo ovih životinja, ovako brojna grupa do sada nije bila zabeležena.

Pokrenuto istraživanje

Nakon dojave uzgajivača školjki, istraživači iz zaštićenog područja Miramare odmah su organizovali terensko istraživanje.

Najpre su dronom pregledali područje kako bi utvrdili gde se životinje okupljaju, a zatim su brodom izašli na more i zaronili kako bi iz neposredne blizine proučili njihovo ponašanje.

Cilj istraživanja jeste da se bolje razume zbog čega su se kljunasti morski golubovi okupili upravo na ovom mestu i da li se radi o privremenom ili dugoročnijem zadržavanju.

Zašto su kljunasti morski golubovi ugroženi?

Kljunasti morski golubovi spadaju među kritično ugrožene vrste i nalaze se pod zaštitom međunarodnih propisa.

Njihova populacija poslednjih decenija značajno je opala zbog intenzivnog ribolova, slučajnog ulova u ribarske mreže, ali i uništavanja prirodnih staništa.

Zbog malobrojnosti, svako novo zapažanje većeg broja jedinki predstavlja dragocenu informaciju za naučnike koji prate stanje ove vrste.

Potraga za rešenjem koje će zaštititi i prirodu i proizvodnju

Istovremeno, uzgajivači dagnji upozoravaju da prisustvo ovih životinja može da izazove štetu na uzgajalištima školjki.

Zbog toga je pokrenuta inicijativa za formiranje radne grupe u kojoj bi učestvovali stručnjaci za zaštitu prirode, predstavnici ribarstva, nadležnih institucija, uprava zaštićenog područja Miramare i uzgajivači dagnji.

Cilj je da se pronađe održivo rešenje koje će omogućiti očuvanje ove izuzetno ugrožene vrste, ali i nesmetan rad ljudi koji žive od uzgoja školjki.

Ovaj neobičan događaj još jednom je pokazao koliko je Jadransko more bogato retkim vrstama i koliko je važno očuvati prirodna staništa kako bi ovakvi prizori bili mogući i u budućnosti.