Pogledajte šta vaš horoskopski znak otkriva o utisku koji ostavljate

Evo kako vas doživljavaju ljudi koji vas vide prvi put u životu.

Ovan

U početku deluje entuzijastično, direktno, pomalo tvrdoglavo i naivno. Naravno, prvo što se ističe kod njega je njegov entuzijazam.

Bik

Kada prvi put upoznate Bika, deluje konzervativno, lenjo, senzualno, realno, ali istovremeno šarmantno.

Blizanci

U početku su veoma pričljivi, ali zatim dolazi površnost, intelekt, ali i rasejanost.

Rak

Ono što se kod njega u početku ističe jeste da je osetljiv, veoma ranjiv, brižan i emotivan.

Lav

Ljudi u znaku Lava su fenomen sami po sebi, ali ono što se kod njih najviše ističe u početku je njihova srdačnost, uvek imaju dobra rešenja, brinu se o svemu i veoma su angažovani.

Devica

Device svakako u početku ostavljaju utisak brižne osobe jer uvek pomažu drugima, mogu delovati pomalo kritično, ali su realne i intelektualne.

Vaga

Ono što odmah prepoznajete kod Vage jeste da je ona pravi prijatelj, pričljiva, nežna i romantična, obzirna ali ponekad površna.

Škorpija

On se takođe odmah ističe u početku, pa se stiče utisak da je intenzivan, tih, tajanstven i misteriozan, ali istovremeno moćan i samouveren.

Strelac

Strelac u početku odmah pokazuje svoju bezbrižnost i ljubav prema slobodi. Međutim, pokazao se i kao pravi prijatelj i veoma topla osoba i iskusan.

Jarac

Jarac je ozbiljan, pun znanja, praktičan i zreo, ali i rezervisan.

Vodolija

U početku je uvek na distanci, drugačiji je od drugih, pomalo je idealista i individualac. I njena tvrdoglavost se ističe, piše 24 sata.hr.

Ribe

Kada prvi put vidite osobu u znaku Riba, vidite da je tiha, osetljiva, spremna na saradnju, ali i pomalo rasejana. Nakon dublje priče, shvatite da je duhovna i emotivna