Pogledajte šta vaš horoskopski znak otkriva o utisku koji ostavljate
Evo kako vas doživljavaju ljudi koji vas vide prvi put u životu.
Ovan
U početku deluje entuzijastično, direktno, pomalo tvrdoglavo i naivno. Naravno, prvo što se ističe kod njega je njegov entuzijazam.
Bik
Kada prvi put upoznate Bika, deluje konzervativno, lenjo, senzualno, realno, ali istovremeno šarmantno.
Blizanci
U početku su veoma pričljivi, ali zatim dolazi površnost, intelekt, ali i rasejanost.
Rak
Ono što se kod njega u početku ističe jeste da je osetljiv, veoma ranjiv, brižan i emotivan.
Lav
Ljudi u znaku Lava su fenomen sami po sebi, ali ono što se kod njih najviše ističe u početku je njihova srdačnost, uvek imaju dobra rešenja, brinu se o svemu i veoma su angažovani.
Devica
Device svakako u početku ostavljaju utisak brižne osobe jer uvek pomažu drugima, mogu delovati pomalo kritično, ali su realne i intelektualne.
Vaga
Ono što odmah prepoznajete kod Vage jeste da je ona pravi prijatelj, pričljiva, nežna i romantična, obzirna ali ponekad površna.
Škorpija
On se takođe odmah ističe u početku, pa se stiče utisak da je intenzivan, tih, tajanstven i misteriozan, ali istovremeno moćan i samouveren.
Strelac
Strelac u početku odmah pokazuje svoju bezbrižnost i ljubav prema slobodi. Međutim, pokazao se i kao pravi prijatelj i veoma topla osoba i iskusan.
Jarac
Jarac je ozbiljan, pun znanja, praktičan i zreo, ali i rezervisan.
Vodolija
U početku je uvek na distanci, drugačiji je od drugih, pomalo je idealista i individualac. I njena tvrdoglavost se ističe, piše 24 sata.hr.
Ribe
Kada prvi put vidite osobu u znaku Riba, vidite da je tiha, osetljiva, spremna na saradnju, ali i pomalo rasejana. Nakon dublje priče, shvatite da je duhovna i emotivna
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