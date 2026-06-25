Ploča šporeta jedno je od najopterećenijih mesta u svakoj kuhinji. Svakodnevno je izložena masnoći, prosutim tečnostima, tragovima kuvanja i ostacima hrane koji se lako lepe za površinu.

Bez obzira na to da li imate staklenu, keramičku ili metalnu ploču, redovno i pravilno čišćenje ključno je za očuvanje njenog izgleda i funkcionalnosti. Dobra vest je da za blistavu površinu nisu neophodna skupa sredstva niti agresivne hemikalije.

Sirće i deterdžent uklanjaju i tvrdokorne mrlje

Jedan od najjednostavnijih trikova za čišćenje podrazumeva sastojke koje većina domaćinstava već ima pri ruci.

Potrebno je da pomešate jednake količine belog sirćeta i vode, a zatim dodate nekoliko kapi deterdženta za pranje sudova.

Dobijenu smesu nanesite na ploču šporeta i ostavite da deluje između pet i deset minuta. Nakon toga površinu nežno prebrišite mekim sunđerom kako biste uklonili masnoću i nečistoće.

Na kraju ploču prebrišite vlažnom krpom i osušite mikrofiber krpom kako biste dobili dodatni sjaj bez tragova.

Kako sprečiti nakupljanje prljavštine?

Stručnjaci za održavanje doma savetuju da se ploča briše nakon svake upotrebe.

Na taj način uklanjaju se sitni ostaci hrane i tragovi kuvanja pre nego što se osuše i pretvore u tvrdokorne naslage koje je kasnije mnogo teže ukloniti.

Pored svakodnevnog održavanja, preporučuje se i detaljnije čišćenje jednom nedeljno, posebno kod staklokeramičkih površina koje lako otkrivaju tragove masnoće.

Važno pravilo koje mnogi zaboravljaju

Jedna od najčešćih grešaka jeste čišćenje dok je ploča još uvek vruća.

Ako se hrana prospe tokom kuvanja, najbolje je sačekati da se površina potpuno ohladi. Na taj način smanjuje se rizik od oštećenja materijala, ali i stvaranja dodatnih mrlja koje mogu ostati trajno vidljive.

Limun za dodatni sjaj i svežinu

Nakon osnovnog čišćenja možete primeniti još jedan jednostavan trik.

Pomešajte malo vode sa nekoliko kapi limunovog soka i tom mešavinom prebrišite površinu ploče.

Limun pomaže u neutralisanju neprijatnih mirisa, ostavlja prijatan osećaj svežine i daje dodatni sjaj bez potrebe za jakim hemijskim sredstvima.

Kako da ploča šporeta duže izgleda kao nova?

Uz nekoliko jednostavnih navika možete značajno produžiti vek trajanja površine:

Brišite ploču nakon svakog kuvanja.

Odmah uklanjajte ostatke hrane kada se površina ohladi.

Koristite mekane krpe i sunđere kako biste izbegli grebanje.

Izbegavajte abrazivna sredstva za čišćenje.

Jednom nedeljno obavite detaljno čišćenje.

Redovna nega ne samo da održava ploču čistom i sjajnom, već pomaže i da ostane funkcionalna i očuvana godinama.