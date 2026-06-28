Spor internet, beskonačno učitavanje stranica i video-pozivi koji stalno prekidaju – prva reakcija većine nas u ovim situacijama jeste da pozovemo korisnički servis i besno opsujemo internet provajdera.

Međutim, tehnološki stručnjaci upozoravaju da se rešenje problema najčešće krije u našem domu. Brojni predmeti koje svakodnevno koristimo mogu drastično da oslabe ili potpuno blokiraju Wi-Fi signal, a da toga nismo ni svesni.

Ako ste već isključili uobičajene kvarove na mreži, vreme je da proverite da li ruter držite blizu nekog od ovih 5 najvećih kućnih „sabotera“ interneta.

Ogledala i metalni predmeti

Veliki metalni ormari, frižideri i šporeti su poznati po tome što apsorbuju i reflektuju radio-talase, stvarajući „mrtve zone“ u stanu. Međutim, ono što većinu ljudi šokira jeste činjenica da obično ogledalo pravi identičnu, ako ne i goru barijeru za internet.

U čemu je stvar? Svako ogledalo na svojoj poleđini ima mikroskopski tanak sloj metala (najčešće aluminijuma ili srebra) koji služi da reflektuje svetlost. Taj isti metalni sloj deluje kao neprobojni štit za Wi-Fi signale – on odbija radio-talase nazad, zbog čega soba koja se nalazi iza ogledala može ostati potpuno bez interneta.

Veliki akvarijumi

Ako imate ribice i ruter vam stoji na polici odmah pored akvarijuma, upravo ste pronašli krivca za spor net. Voda je izuzetno efikasan apsorber elektromagnetnih talasa, posebno na frekvenciji od 2,4 GHz na kojoj radi većina rutera.

Kada Wi-Fi talas udari u staklo akvarijuma, voda ga bukvalno „usisa“ i priguši. Problem je još izraženiji kod slanovodnih akvarijuma, jer morska voda zbog soli još bolje blokira i ometa bežični signal.

Mikrotalasna rerna

Da li vam se desilo da vam video na Jutjubu ili Instagramu „zakuca“ tačno u momentu kada ste ubacili picu ili kokice da se podgreju? To nije slučajnost.

Mikrotalasne pećnice rade na frekvenciji od oko 2,45 GHz, što je gotovo identična frekvencija koju koristi većina kućnih rutera. Kada je uključena, čak i najbolje izolovana mikrotalasna ispušta minimalne talase koji u kuhinji prave totalni haos i kratak spoj u Wi-Fi mreži.

Bebi monitori i Blutut uređaji

Moderne bežične slušalice, zvučnici, kontroleri za gejming i pametni uređaji (sijalice, utičnice, kamere) takođe koriste frekvenciju od 2,4 GHz. Jedan ili dva uređaja neće napraviti problem, ali ako vam je u kući uključeno pet Bluetooth aparata istovremeno, vazduh postaje „prezagušen“.

Posebna opasnost su bebi monitori i sigurnosne kamere. Oni konstantno, bez prestanka, strimuju video visoke rezolucije na ekrane ili u klaud, što može potpuno da pojede protok i uspori internet svim ostalim ukućanima.

Zidovi od armiranog betona i – komšije

U modernim zgradama, debeli betonski zidovi sa čeličnom armaturom su bukvalno nepremostiva prepreka za Wi-Fi, naročito ako koristite bržu mrežu od 5 GHz (koja nudi veće brzine, ali znatno lošije prolazi kroz zidove).

Takođe, ako živite u soliteru, vaš ruter se verovatno „bije“ za isti kanal sa još 30 rutera iz komšijskih stanova, što dovodi do zagušenja mreže, naročito uveče kada se svi vrate sa posla.

Kako rešiti problem ?

Pre nego što bacite pare na skuplji račun za internet, uradite sledeće dve stvari:

Podignite ruter na visinu: Sklonite ga iz kuhinje, sa poda, iz metalnih komoda i iza televizora. Postavite ga na otvoreno i povišeno mesto u centralnom delu stana, piše Jutarnji list.

Pređite na 5 GHz: Ako vaš ruter i telefon/laptop podržavaju mrežu od 5 GHz, u podešavanjima prebacite uređaje na nju. Ona je mnogo manje podložna smetnjama od strane mikrotalasnih rerni i blutut uređaja.