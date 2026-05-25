Fleke na zidovima pojavljuju se mnogo brže nego što većina ljudi očekuje. Otisci prstiju oko prekidača, tragovi cipela kod ulaza, masnoća iz kuhinje ili dečji crteži flomasterima često ostaju vidljivi i nakon površnog brisanja.

Posebno su osetljivi zidovi premazani mat i poludisperzivnim bojama, jer lako upijaju nečistoće i vremenom mogu izgledati sivo i zaprljano, čak i kada je prostor uredan.

Ipak, stručnjaci za čišćenje ističu da u većini slučajeva nije potrebno ponovo krečiti zidove.

Soda bikarbona kao jednostavno rešenje

Jedan od najčešće preporučenih trikova je pasta od sode bikarbone i vode.

Dovoljno je pomešati nekoliko kašika sode sa malo vode dok se ne dobije gusta smesa, pa je naneti na fleku mekom krpom od mikrofibera ili sunđerom.

Zid se zatim lagano prebriše kružnim pokretima, bez jakog pritiskanja, jer previše sile može oštetiti sloj boje i ostaviti još vidljivije tragove.

Ova metoda posebno dobro funkcioniše na svetlim zidovima i svežim flekama.

Deterdžent i voda za masne mrlje

Kod masnih fleka, naročito u kuhinji, može pomoći rastvor mlake vode i nekoliko kapi deterdženta za sudove.

Važno je da krpa bude dobro isceđena kako zid ne bi bio previše mokar, jer višak vlage može ostaviti tragove ili oštetiti završni sloj boje.

Čišćenje se preporučuje laganim pokretima od vrha ka dnu.

Hidrogen za tvrdokorne fleke

Za starije i tvrdokornije fleke koje su se već upile u zid, stručnjaci ponekad preporučuju nekoliko kapi hidrogena nanetih na meku krpu.

Ova metoda zahteva dodatni oprez i blago tapkanje bez jakog trljanja, kako ne bi došlo do oštećenja boje.

Testiranje pre čišćenja je obavezno

Pre nego što se bilo koje sredstvo nanese na veću površinu, preporučuje se testiranje na manje vidljivom delu zida, poput mesta iza nameštaja ili vrata.

Različite boje i završne obrade mogu različito reagovati, pa ovaj korak smanjuje rizik od neželjenih promena nijanse ili sjaja.

Greške koje treba izbegavati

Stručnjaci upozoravaju da je jedna od najčešćih grešaka korišćenje grubih sunđera i jakih hemikalija.

Abrazivna sredstva i izbeljivači mogu trajno oštetiti završni sloj i napraviti još veći problem od same fleke.

Poseban oprez potreban je i kod melaminskih sunđera, koji mogu biti efikasni, ali pri jakom pritisku mogu skinuti boju sa zida.

Prvo uklonite prašinu, pa tek onda perite

Pre bilo kakvog čišćenja zidova, preporučuje se uklanjanje prašine suvom krpom ili usisivačem sa mekom četkom.

U suprotnom, prašina pomešana sa vodom može stvoriti sivkasti sloj koji dodatno pogoršava izgled zida.

Prevencija je najbolja zaštita

Da bi zidovi duže ostali čisti, preporučuje se redovno brisanje zona oko prekidača, kvaka i ulaza, gde se fleke najbrže nakupljaju.

U domaćinstvima sa decom i kućnim ljubimcima, češće lokalno čišćenje može značajno smanjiti potrebu za intenzivnim pranjem zidova i očuvati njihov izgled duže.