Endru Fildes (51) i Rebeka (46) venčali su se nakon šest godina veze na ceremoniji održanoj u matičarskoj kancelariji u Bedfordširu. Dok je izgovarao bračne zavete, Endru je zbog velike treme greškom rekao ime Sare, žene sa kojom je ranije bio u dugogodišnjoj vezi.

Tokom izgovaranja zaveta pomenuo ime bivše devojke

Rebeka je na TikToku objavila snimak sa svog venčanja sa Endruom Fildsom, održanog u matičnoj službi u Bedfordširu u Engleskoj, u oktobru 2023. godine. Par je bio zajedno šest godina pre nego što je izgovorio sudbonosno „da“.

Na snimku se vidi da je Endru vidno nervozan dok drži mladu za ruke i ponavlja bračne zavete.

Međutim, u jednom trenutku umesto Rebekinog imena slučajno je izgovorio ime svoje bivše devojke – Sara.

Mlada je prasnula u smeh

„Kada vas novi muž tokom venčanja oslovi imenom svoje bivše devojke“, napisala je Rebeka preko viralnog videa.

Iako je situacija mogla da se pretvori u ozbiljan incident, mlada nije mogla da zadrži smeh. U opisu videa kratko je napisala: „O, bože“, uz emotikon koji prekriva lice rukama.

Endru je kasnije priznao da uopšte nije bio svestan šta je rekao.

„Nisam ni primetio da sam pogrešio. Rebeka me je pogledala, a ja sam pomislio: 'Šta sam sad rekao?' Tek tada me je ispravila. Brat je stavio ruku na lice, sin je samo odmahnuo glavom i shvatio sam da sam ozbiljno zabrljao“, ispričao je.

Duguje mi pravo venčanje

Dodao je da je sa bivšom partnerkom raskinuo pre deset godina i da je u pitanju bila potpuno nenamerna greška.

„Imamo takav odnos da znam da to nije uradio iz bilo kog razloga osim što se jednostavno zbunio. Samo sam se nasmejala i još se smejemo tome. Stalno mu govorim da mi sada duguje pravo venčanje na kojem će pogoditi moje ime“, rekla je Rebeka.

Video je brzo postao viralan i prikupio više od 38.000 pregleda, a u komentarima su se nizale različite reakcije.

„Ja se ne bih smejala da čujem ime njegove bivše. Otkazala bih venčanje – to je veliki znak za uzbunu“, napisala je jedna korisnica.

Drugi su komentarisali da bi mu to prebacivali narednih 50 godina, dok su pojedini ocenili da takav gaf nije dobar znak za brak.

Ipak, Rebeka nije dozvolila da je negativni komentari uznemire. Napravila je još nekoliko šaljivih videa u kojima se našalila na račun kritičara, a u jednom od njih pokazala je burmu uz natpis: „Hoće ili neće potrajati.“, piše People.