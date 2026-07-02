Najsrećniji dan u životu jedne mlade počeo je katastrofom.

Naime, mlada i dve pratilje zaglavile su se u liftu u palati Nimfenburg u Minhenu neposredno pre ceremonije venčanja, dok su svatovi nestrpljivo iščekivali njihov dolazak.

Prelepa palata u Minhenu je, inače, veoma otmeno mesto na kom se često dešavaju građanska venčanja.

Incident se dogodio u petak popodne, malo posle 14 časova. Mlada je bila na putu ka ceremoniji kada se lift iznenada zaustavio i vrata nisu mogla da se otvore. Ona i još dve osobe bile su zarobljene u kabini lifta oko 15 minuta.

Pošto vrata lifta više nisu mogla da se otvorie alarmirana je profesionalna vatrogasna brigada. Hitne službe su došle veoma brzo, a u zamku su ih dočekali već uznemireni svatovi. Na licu mesta su otvorili vrata lifta i oslobodili mladu i njena dva pratioca iz kabine.

Nakon uspešnog i brzog spasavanja, mladi je vidno laknulo. Zahvalila se vatrogasnoj službi i slikala sa njima.

Zatim je otišla na svoje venčanje. I mladoženji je laknulo kada se drama okončala. Mladu je konačno dočekala svadbena pratnja, a ceremonija venčanja u palati Nimfenburg je održana po planu – mladenci su razmenili zavete, piše krone.