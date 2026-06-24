Kada temperature tokom leta dostignu visoke vrednosti, mnogi instinktivno posežu za frižiderom kao univerzalnim rešenjem za očuvanje svežine hrane. Ipak, stručnjaci upozoravaju da pojedine namirnice ne podnose dobro niske temperature i da im hladnoća može promeniti ukus, teksturu i kvalitet.

Iako frižider tokom ekstremnih vrućina često pomaže da se hrana ne pokvari, važno je znati koje namirnice zaista treba držati na hladnom, a koje je bolje ostaviti van njega.

Ovo voće ne podnosi dobro niske temperature

Jabuke, trešnje, šljive i većina bobičastog voća mogu bez problema da se čuvaju u frižideru. Iako hladnoća može privremeno da umanji njihovu aromu, stručnjaci navode da se ukus uglavnom vraća ukoliko se voće izvadi iz frižidera oko sat vremena pre konzumacije.

Sa druge strane, banane, mango, ananas, papaja i većina citrusnog voća lošije podnose hladno okruženje. Niske temperature mogu uticati na njihovu teksturu, ubrzati promene na kori i umanjiti intenzitet ukusa.

Zbog toga se preporučuje da se ove vrste voća u frižider stavljaju samo kada su već isečene ili oljuštene.

Paradajz i krastavac su posebno osetljivi

Kada je reč o povrću, paradajz, krastavac, paprika, tikvica i patlidžan spadaju među vrste koje mogu izgubiti deo ukusa i promeniti teksturu ukoliko se dugo čuvaju na niskim temperaturama.

Idealno mesto za njihovo čuvanje jeste hladnija i provetrena ostava. Međutim, tokom ekstremnih letnjih temperatura frižider može biti praktično rešenje kako bi se sprečilo prerano kvarenje.

Stručnjaci zato preporučuju kupovinu manjih količina povrća tokom leta, kako bi se namirnice brže trošile i zadržale što više svežine.

Hleb ne treba držati u frižideru

Mnogi tokom leta hleb čuvaju u frižideru kako bi sprečili pojavu buđi. Međutim, stručnjaci ističu da hladnoća može ubrzati proces starenja hleba i učiniti ga suvim.

Mnogo bolje rešenje je zamrzavanje, posebno ako se hleb neće pojesti u narednih nekoliko dana. Na taj način zadržava kvalitet i može se koristiti po potrebi.

Koja ulja mogu u frižider

Nisu sva ulja ista kada je reč o skladištenju.

Ulja od oraha, lana, bundevinog semena i uljane repice mogu se bez problema čuvati u frižideru, što im čak može produžiti rok trajanja.

Maslinovo ulje na hladnoći često postaje zamućeno ili se zgušnjava, ali stručnjaci naglašavaju da to ne utiče na njegov kvalitet niti na nutritivna svojstva. Nakon vraćanja na sobnu temperaturu, ulje se uglavnom vraća u prvobitno stanje.

Šta je sa čokoladom?

Čokolada nije idealan kandidat za čuvanje u frižideru jer hladnoća može da utiče na njenu aromu i teksturu.

Pored toga, lako upija mirise drugih namirnica koje se nalaze u frižideru. Ipak, tokom velikih vrućina, kada postoji opasnost da se istopi, može se držati na hladnom mestu, ali isključivo u dobro zatvorenoj ambalaži.

Važno pravilo koje mnogi zaboravljaju

Stručnjaci podsećaju da voće i povrće ne bi trebalo čuvati zajedno.

Pojedine vrste, poput paradajza, jabuka i banana, oslobađaju etilen – prirodni gas koji ubrzava sazrevanje drugih plodova. Zbog toga voće i povrće koje proizvodi veće količine etilena može skratiti rok trajanja ostalih namirnica koje se nalaze u neposrednoj blizini.

Pravilnim skladištenjem hrane moguće je produžiti njenu svežinu, sačuvati kvalitet i smanjiti bacanje namirnica, što je posebno važno tokom vrelih letnjih dana.