Nakon osam i po godina života u Portugalu, mnoge stvari postanu svakodnevica, ali dva pitanja se uvek ponavljaju: da li govorim portugalski i kako sam izdržala letnje vrućine koje dostižu i preko 40 stepeni.

Odgovor na drugo pitanje često iznenadi ljude – klima uređaji nisu uobičajeni u portugalskim domovima. Umesto njih, stanovnici se oslanjaju na arhitekturu, navike i način života prilagođen visokim temperaturama.

Kuće koje su građene za leto

Za razliku od modernih stanova u kojima se toplota lako zadržava, mnoge portugalske kuće imaju debele kamene ili betonske zidove koji tokom noći upijaju hladnoću, a zatim je zadržavaju tokom dana.

Zahvaljujući tome, unutrašnjost ostaje prijatno sveža čak i kada spolja temperature prelaze 40 stepeni. U takvim uslovima klima uređaj često nije ni potreban, a ventilator je sasvim dovoljan.

Sunce se ne pušta u kuću

Jedna od ključnih navika u Portugalu jeste kontrola svetlosti i toplote tokom dana.

Čim sunce počne da greje, obično već u ranim jutarnjim satima, roletne, drveni kapci i zavese se zatvaraju, a prozori ostaju zatvoreni tokom najtoplijeg dela dana.

Na prvi pogled to deluje neobično, ali logika je jednostavna – otvaranje prozora tokom vrućine pušta topao vazduh unutra. Prozori se otvaraju tek uveče ili rano ujutru, kada temperatura padne i svež vazduh ponovo ulazi u prostorije.

Ventilatori umesto klime

Tokom ekstremnih vrućina, stanovnici se oslanjaju na ventilatore, koji rade danju i noću. U mnogim domovima postoje i plafonski ventilatori koji pomažu cirkulaciju vazduha.

Zanimljivo je da se mnogi brzo naviknu na ovakav način rashlađivanja, pa klima uređaj postaje nepotreban čak i kada je dostupan.

Pločice koje hlade dom

Još jedan detalj koji doprinosi osećaju svežine su pločice koje prekrivaju podove u većini portugalskih kuća – ne samo u kuhinji i kupatilu, već i u dnevnim sobama i hodnicima.

Hladna površina pločica značajno utiče na osećaj temperature u prostoru i čini svakodnevni boravak prijatnijim tokom letnjih meseci.

Ishrana i životni ritam prilagođeni vrućini

Leti se u Portugalu jede laganija hrana – riba, morski plodovi, sveže salate, voće i maslinovo ulje. Takva ishrana dodatno olakšava podnošenje visokih temperatura.

Blizina Atlantika takođe ima veliki uticaj. Popodnevni povetarac često donosi osveženje, dok se mnogi rashlađuju i na rečnim kupalištima u prirodnom hladu.

Tamna strana leta

Ipak, portugalska leta imaju i ozbiljnu negativnu stranu – šumske požare. Suša, visoke temperature i vetrovi stvaraju uslove u kojima požari svake godine predstavljaju ozbiljnu pretnju, a dim često zahvata velika područja i utiče na svakodnevni život.

Život prilagođen klimi, a ne borba protiv nje

Iskustvo života u Portugalu pokazuje da klima uređaj nije jedini način da se prežive visoke temperature. Debeli zidovi, zatvaranje kuće u pravom trenutku, ventilacija noću i prilagođen način života mogu značajno smanjiti osećaj vrućine.

Umesto borbe protiv klime, portugalski način života pokazuje kako se može živeti u skladu sa njom – uz jednostavna, ali efikasna pravila koja postoje vekovima.