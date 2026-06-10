Šta gosti treba da urade poslednjeg dana boravka u apartmanu na Jadranu? Ako je suditi po očekivanjima pojedinih vlasnika, najbolje bi bilo da ustanu u cik zore i krenu sa čišćenjem kako bi apartman do 10 časova, kada je najčešće vreme odjave, bio gotovo besprekorno sređen za naredne goste.

Jedan hrvatski iznajmljivač objavio je na Fejsbuku fotografije apartmana nakon odlaska gostiju. Na njima se vidi dnevna soba sa neraspremljenim kaučem i kuhinja sa prljavim sudovima. Iako apartman nije bio posebno zapušten, vlasnik je prizor opisao kao neprijatan i izrazio nezadovoljstvo.

„Evo primera kako mladi gosti koji rezervišu smeštaj preko Booking.com-a ostavljaju apartman. Nije pravilo, ali nije ni izuzetak. Problem je što goste ne možete oceniti, ostaviti im recenziju ili negativan komentar. Na Bookingu su gosti uvek na prvom mestu. Na Airbnb-u je drugačije jer i domaćini i gosti ocenjuju jedni druge“, napisao je.

Međutim, objava je izazvala lavinu komentara, a većina korisnika smatrala je da je preterao.

„Najbolje da ustanu u pet ujutru i sve izglancaju“

Jedna žena, koja se takođe bavi izdavanjem apartmana, napisala je:

„Stvarno ste preterali. I ja radim isti posao i ovde ne vidim nikakav veliki problem. Nekoliko sudova koje ćete svakako oprati i posteljina koju ćete svakako skinuti i oprati. Ovo zaista nije bilo za javnu objavu.“

Drugi su bili još oštriji:

„Najbolje da ustanu u pet ujutru, operu sudove, usisaju i ostave vam još koji evro na stolu. Posle vaše objave čovek bi očekivao haos, a ne nekoliko neopranih tanjira.“

„Platili su apartman, nisu dužni da ga čiste“

Mnogi su istakli da gosti nisu obavezni da peru sudove niti da sređuju apartman pre odlaska.

„Kad odete u restoran, da li operete tanjir za sobom? Da li menjate stolnjak? Platili su uslugu i to je deo posla domaćina“, glasio je jedan od komentara.

Drugi su dodali:

„Ne bih odseo u vašem apartmanu ni da mi platite. Inače uvek ostavljam sve uredno, ali ovakvo javno prozivanje gostiju je ružno.“

„Samo se brukate ovom objavom“

Neki iznajmljivači stali su na stranu gostiju i poručili da im je čak draže kada sami operu sve posuđe i pregledaju apartman.

„Važno je da nema štete. Sudovi, peškiri i posteljina svakako idu na pranje. Ovde ne vidim ništa strašno.“

Ipak, bilo je i onih koji su podržali vlasnika:

„Niko ne traži generalno čišćenje, ali je stvar kulture ostaviti oprane sudove, spakovano smeće i malo reda iza sebe. To nije obaveza, već osnovna pristojnost.“

Gde je granica između usluge i kulture?

Rasprava je otvorila staro pitanje – da li gost treba da ostavi apartman potpuno čist ili je dovoljno da ne napravi štetu i ne ostavi nered?

Dok jedni smatraju da su čišćenje i spremanje sastavni deo usluge koju plaćaju, drugi veruju da je stvar lične kulture da se iza sebe ostavi makar osnovni red.

Jedan komentar možda najbolje sumira celu priču:

„Na odmor idem da se odmorim, a ne da čistim kao kod kuće. Osnovni red se podrazumeva, ali neću sređivati apartman za sledeće goste.“