Međutim, konobari upozoravaju da upravo ovakvo ponašanje, kada gost više puta uzastopno poziva osoblje zbog sitnica, može ozbiljno da uspori njihov rad.

Ova navika čak ima i naziv – "one-timing". Reč je o situaciji kada gost svaki put traži po jednu stvar, umesto da sve što mu je potrebno zatraži odjednom.

"Tokom gužve to postaje prava noćna mora"

Stefani S, koja je radila kao konobarica u lancu restorana u američkoj saveznoj državi Juta, kaže da joj je ova navika posebno teško padala dok je bila početnik.

– To me je često izbacivalo iz takta jer usporava ceo posao. Imala sam osećaj da su pojedini gosti previše zahtevni, što je bilo veoma frustrirajuće – ispričala je za Reader's Digest.

Njena koleginica Sara S, koja radi u restoranu azijske kuhinje na Floridi, priznaje da je situacija posebno naporna tokom večernjih gužvi.

– Kada nas gosti više puta zovu zbog sitnica dok je restoran pun, to postaje prava logistička noćna mora. Ako nije gužva, mnogo manje smeta – rekla je ona.

Iskusni konobari pokušavaju da preduprede problem

Neki konobari ističu da odgovornost nije samo na gostima. Iskusnije osoblje često unapred procenjuje šta bi gostima moglo da zatreba, naročito kada služe veće porodice ili grupe ljudi.

Na taj način pokušavaju da smanje broj dodatnih odlazaka do stola i ubrzaju uslugu.

Kako da ne budete gost koji nervira osoblje?

Konobari savetuju da, pre nego što pozovete osoblje, razmislite da li vam je potrebno još nešto – dodatni pribor, začini, piće ili salvete – i sve zatražite odjednom.

Ako sedite za stolom sa porodicom ili prijateljima, korisno je da se međusobno dogovorite šta je kome potrebno pre nego što konobar priđe, jer će tako usluga biti brža i jednostavnija za sve.