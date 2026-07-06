Prema ovogodišnjem prestižnom izboru čuvenog časopisa Time Out, titulu najboljeg mesta za burgere na svetu u 2026. godini odneo je londonski Bliker Burger.

Dakle, ako tražite savršen, vrhunski burger, vaša sledeća destinacija bi svakako trebalo da bude London.

Ubedljivo prvo mesto

Restoran Bliker Burger je uspeo da osvoji prvo mesto i ostavi iza sebe brojne svetski poznate burger restorane širom sveta.

U Blikeru, manje je više.

Njihov čizburger se sastoji od suvo zrele govedine kuvane ružičasto sa jarko narandžastim sirom, lukom i „tajnim domaćim sosom“, sve unutar sjajne prepečene lepinje sa semenkama.

Meni takođe nudi burger sa slaninom, plavi burger (sa plavim sirom Saint Agur umesto američkog sira) i veganski burger sa pljeskavicom od pečuraka, cvekle i crnog luka.

Blikerovi pobednički burgeri opisani su kao: „Smeli i direktni burgeri koji bez izvinjenja stavljaju ukus na prvo mesto. Bez ometanja. Bez dekoracija. Samo identitet.“

Bliker se može naći na osam lokacija širom grada, ali dva favorita Tajm Auta su na Spitalfilds Marketu (gde je otvorio svoj prvi stalni kiosk 2015. godine) i Seven Dajalsu.

Njegove druge lokacije su u Viktoriji, Blumbergu, Vestfild Vajt Sitiju, London Bridžu, Bejker Stritu i Sohou.

Restoran sa najviše burgera u prvih 10

Big Smouk takođe može da se pohvali drugim najboljim burgerom na svetu i mestom sa najviše burgera među prvih deset.

Na drugom mestu liste bio je Blek Ber Burger, koji služi mesne lepinje na devet lokacija širom grada.

Hoksmur Sent Pankras je zauzeo sedmo mesto sa svojim Rojal burgerom od govedine i koštane srži, ljutim majonezom, sirovim lukom, kiselim krastavčićima i američkim sirom.

Burger end Bijond je zauzeo jedanaesto mesto. Na listi se našlo ukupno 14 britanskih burgera.

Vrhunski zalogaji

Na listi deset najboljih burger restorana na svetu ubedljivo dominiraju londonski i američki restorani, što samo potvrđuje njihov dugogodišnji status vodećih svetskih destinacija za sve ljubitelje ove brze hrane, piše Time Out.

Pored šampionskog Bliker Burger-a, na listi se nalaze i kultni restorani iz nekoliko velikih američkih gradova, dok su predstavnici iz Sidneja, Hong Konga i Kopenhagena uspeli da izbore svoje mesto među najboljima.

Časopis Time Out ističe da su prilikom ocenjivanja i izbora uzeti u obzir strogi kriterijumi. Pre svega, pogledali smo vrhunski kvalitet samog mesa, svežinu svih korišćenih sastojaka, doslednost u pripremi, kao i celokupno gastronomsko iskustvo koje ovi restorani pružaju svojim gostima.