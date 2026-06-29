Gastroenterolog dr Džozef Salhab, koji se svakodnevno susreće sa pacijentima obolelim od raka debelog creva, podelio je svoje prehrambene navike.

Iako nijedan način ishrane ne može u potpunosti da spreči razvoj ove bolesti, određene namirnice i zdrave životne navike mogu značajno da smanje rizik.

Hrana koja čuva zdravlje

Ishrana igra važnu ulogu u očuvanju zdravlja, ali ne postoji "čarobna formula" koja garantuje da neko neće oboleti od raka. Neki ljudi se čitavog života pridržavaju svih zdravstvenih preporuka, pa ipak razviju bolest, dok drugi, uprkos nezdravim navikama, nikada ne obole.

Ipak, ono što svako može da uradi jeste da usvoji navike koje povećavaju šanse za dugoročno očuvanje zdravlja. Upravo zbog toga je dr Salhab, oslanjajući se na brojne naučne studije o ishrani, otkrio koje namirnice gotovo svakodnevno uključuje u svoj jelovnik.

Neophodan dnevni unos

„Ove namirnice se u istraživanjima povezuju sa zdravljem debelog creva, uravnoteženom crevnom mikrobiotom, većim unosom vlakana i manjim rizikom od kolorektalnog karcinoma“, rekao je lekar svojim pratiocima.

Lekar se trudi da svakog dana pojede najmanje pola šolje povrća iz porodice kupusnjača, među kojima su brokoli, kelj, kupus, karfiol i prokelj.

Dan najčešće započinje jogurtom i ovsenim pahuljicama, a tokom dana pojede i šaku orašastih plodova. Redovno konzumira i sveže voće poput kivija, lubenice i citrusnog voća.

Kako navodi, jabuke i cimet mogu imati zaštitni efekat na creva, dok je avokado posebno koristan za razvoj dobrih crevnih bakterija.

„Zajednički imenitelj svega je više vlakana, veća raznovrsnost biljnih namirnica, više celovite hrane, fermentisane namirnice, orašasti plodovi, voće, povrće i integralne žitarice – jer sve to doprinosi boljem zdravlju creva“, poručio je dr Salhab, prenosi LadBible.