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Svi Srbi rade ovo pod tušem, a nisu ni svesni da im može ugroziti zdravlje
Ne postoje čvrsti dokazi da gelovi za tuširanje sami po sebi izazivaju ozbiljne bolesti
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