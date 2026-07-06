Gelovi za tuširanje deo su svakodnevne higijenske rutine većine ljudi, ali sve češće se postavlja pitanje šta se zapravo nalazi u njihovom sastavu.

Posebnu pažnju privlače proizvodi sa jakim mirisima i složenim hemijskim formulacijama. Stručnjaci za Parade objašnjavaju da pojedini sastojci u kozmetici, uz dugotrajnu i kontinuiranu izloženost, mogu potencijalno imati uticaj na zdravlje.

Ipak, naglašava se da za svakodnevnu upotrebu i dalje ne postoje jasni dokazi o direktnoj vezi između gelova za tuširanje i razvoja ozbiljnih bolesti.

Koji sastojci privlače najviše pažnje?

Stručnjaci ističu da se u kozmetičkim proizvodima najčešće ispituju sledeće grupe sastojaka:

ftalati

parabeni

sulfati

pojedini konzervansi

Ove supstance se koriste zbog mirisa, konzervacije proizvoda ili stvaranja pene.

Prema dr Adelu Kanu, akademskom hemato-onkologu i epidemiologu iz Dalasa, faktori rizika za bolesti poput raka uključuju i one na koje ne možemo da utičemo, poput genetike, starosti i porodične istorije.

Međutim, kako ističe, na deo rizika ipak možemo uticati – uključujući i izloženost hemikalijama iz svakodnevnih proizvoda.

Dr Džejms Mekloski, šef odeljenja za leukemiju u Centru za rak Džon Tjurer, objašnjava da se razvoj raka odvija u više faza i da dugotrajna izloženost određenim supstancama može da utiče na oštećenje ćelija.

Šta je sporno kod pojedinih sastojaka?

Prema stručnjacima, određene supstance su predmet brojnih istraživanja:

Ftalati – često se nalaze pod oznakom „miris“ i istražuju se zbog mogućeg hormonskog delovanja

– često se nalaze pod oznakom „miris“ i istražuju se zbog mogućeg hormonskog delovanja Parabeni – koriste se kao konzervansi i mogu imati estrogen-sličan efekat

– koriste se kao konzervansi i mogu imati estrogen-sličan efekat Sulfati – stvaraju penu, a u procesu proizvodnje mogu biti povezani sa kontaminacijom jedinjenjem 1,4-dioksan

– stvaraju penu, a u procesu proizvodnje mogu biti povezani sa kontaminacijom jedinjenjem 1,4-dioksan Pojedini konzervansi (npr. DMDM hidantoin) – mogu oslobađati formaldehid, koji je poznat kao potencijalno kancerogen

Kako izabrati bezbedniji gel za tuširanje?

Stručnjaci savetuju pažljivo čitanje deklaracije pre kupovine.

Ako želite da smanjite izloženost određenim supstancama, preporučuje se:

proizvodi bez parabena i ftalata

„fragrance-free“ ili „unscented“ formulacije

proizvodi sa kraćom listom sastojaka

Uopšteno, manji broj sastojaka često znači i manji rizik od prisustva potencijalno problematičnih supstanci.

Da li treba brinuti?

Iako se o ovim temama sve više govori, stručnjaci naglašavaju da nema razloga za paniku.

Istraživanja o dugoročnim efektima kozmetičkih proizvoda i dalje traju, a za sada ne postoje čvrsti dokazi da gelovi za tuširanje sami po sebi izazivaju ozbiljne bolesti.

Ono što se preporučuje jeste umerenost i informisan izbor proizvoda koji koristimo svakodnevno.