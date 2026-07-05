Turske vlasti privele su više od 100 ljudi koji su učestvovali u protestu protiv NATO-a koji je danas u Ankari organizovala Komunistička partija Turske (TKP), uoči samita alijanse koji će se u tom gradu održati naredne nedelje, saopštila je TKP.

U saopštenju, TKP je navela da je danas organizovala proteste protiv NATO-a u Ankari i u Istanbulu, prenosi Rojters.

Policija je suzbila protest na centralnom trgu Kizilaj u Ankari uz korišćenje suzavca, i tom prilikom je privedeno više od 100 članova stranke, uključujući i administratore, dok na protestu u Istanbulu koji je održan na Trgu Taksim nije bilo sukoba demonstranata sa policijom.

Na snimcima protesta u Ankari vide se demonstranti sa zastavama koji skandiraju slogane "Ubico NATO, napusti zemlju" i "Nema prolaza NATO".

"Danas smo se okupili u mnogim delovima Turske da protestujemo protiv NATO-a. Rekli smo da nećemo predati Ankaru pristalicama NATO-a, da nećemo dozvoliti Ankari da ćuti. Ispunili smo to obećanje", rekao je generalni sekretar TKP-a Kemal Okutan u Istanbulu.

Turska će u Ankari, na samitu NATO koji će biti održan 7. i 8. jula, ugostiti lidere iz 32 zemlje saveznice, kao zvaničnike partnera NATO-a. Vlasti su pojačale mere bezbednosti širom turskog glavnog grada pre sastanka NATO, a protesti su zabranjeni.