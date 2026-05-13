Ipak, jedno viralno iskustvo sa društvenih mreža pokazalo je da stvari ponekad izgledaju potpuno drugačije spolja i iznutra.

"Moj Bože, mislim da ću povratiti"

TikTok korisnica Amber, poznata pod profilom @allthingsambur, objavila je snimak koji je brzo izazvao lavinu reakcija.

Na videu pokazuje trenutak kada je presekla luk koji je kupila u prodavnici i ostala potpuno zgrožena prizorom iznutra.

Moj Bože, mislim da ću povratiti - rekla je u snimku.

Spolja delovao sasvim normalno

Kako je objasnila, luk je spolja izgledao potpuno sveže i normalno.

Međutim, kada ga je presekla, unutrašnjost je bila puna tamnocrvenih i braon nijansi nalik truleži.

Prizor ju je toliko uznemirio da je kroz šalu rekla:

Iskreno, verovatno više nikada neću jesti luk.

Stručnjaci objasnili šta se zapravo dogodilo

Prema objašnjenju stručnjaka, problem je najverovatnije izazvala bakterija Pectobacterium carotovorum.

Ona može početi da razgrađuje biljku iznutra, zbog čega:

luk spolja deluje normalno

unutrašnjost postaje mekana i vlažna

pojavljuju se tamne i crvenkaste nijanse

Upravo zbog toga ovakva oštećenja često nije moguće primetiti prilikom kupovine.

Ovako zaražen luk ne treba jesti

Stručnjaci upozoravaju da luk sa ovakvim promenama nikako ne bi trebalo koristiti u ishrani.

Takođe savetuju da nakon kontakta sa pokvarenim povrćem obavezno:

operete nož

dezinfikujete dasku za sečenje

izbegnete kontakt sa drugim namirnicama

Video izazvao gađenje na mrežama

Snimak je izazvao veliki broj komentara ljudi koji su priznali da će nakon ovog videa mnogo pažljivije proveravati luk pre pripreme hrane.

Neki su napisali da ih je prizor potpuno odbio od kupovine luka narednih dana.