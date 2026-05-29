Dovoljno je malo vlage ili toplote da glavice omekšaju, proklijaju ili počnu da buđaju. Ipak, naše bake su nekada bez problema čuvale velike zalihe luka mesecima — i to bez frižidera.

Tajna nije bila u skupim trikovima, već u pravilnom odlaganju i nekoliko jednostavnih navika koje sprečavaju kvarenje. Ako i vi želite da vam luk traje duže i da prestanete da bacate neupotrebljive glavice, važno je da znate nekoliko osnovnih pravila.

Luk mora da ima vazduha

Najčešća greška je držanje luka u plastičnim kesama. U njima se zadržava vlaga i luk brzo počinje da truli. Mnogo bolje rešenje su mrežaste vreće, drvene gajbice ili stare najlon čarape koje omogućavaju stalan protok vazduha oko svake glavice.

Ne držite luk pored krompira

Krompir otpušta vlagu i gasove koji ubrzavaju kvarenje luka. Zato ove dve namirnice nikada ne bi trebalo skladištiti zajedno — čak i ako deluje praktično, ova kombinacija skraćuje vek trajanja obe namirnice.

Tamno i hladnije mesto je idealno

Svetlost i toplota podstiču klijanje luka. Najbolje je da ga držite u ostavi, podrumu ili drugom tamnijem delu doma gde temperatura ne prelazi oko 15 stepeni Celzijusa.

Vlažnost je najveći neprijatelj luka

Luk najbolje opstaje u suvoj prostoriji. Izbegavajte mesta ispod sudopere ili blizu šporeta gde dolazi do velikih promena temperature i vlage — upravo tu luk najbrže propada.

Redovno pregledajte zalihe

Jedna pokvarena glavica može brzo uticati na ostale. Zato povremeno proverite luk i uklonite omekšale ili proklijale komade pre nego što kvarenje zahvati celu zalihu.

Gde je najbolje držati luk ako nemate ostavu?

Ako nemate ostavu ili podrum, dobra opcija je drvena korpa na polici u hodniku ili kuhinji — ali dalje od izvora toplote. Važno je i da luk ne stoji direktno na podu, posebno na betonu, jer vlaga može ubrzati propadanje.

Nekada su domaćice plele vence od luka i kačile ih na suvo mesto. Ovaj metod i danas važi za jedan od najboljih jer omogućava stalnu cirkulaciju vazduha oko svake glavice — a ujedno izgleda i dekorativno u kuhinji.

Mladi luk zahteva drugačije uslove i njega je najbolje čuvati u frižideru, gde može ostati svež nekoliko dana.