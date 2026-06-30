Plakanje tokom seckanja crnog luka jedna je od najčešćih kuhinjskih neprijatnosti. I dok mnogi prihvataju suze kao neizbežan deo pripreme hrane, peckanje u očima može usporiti rad i učiniti ceo proces znatno neugodnijim.

Iako postoji veliki broj trikova koji obećavaju seckanje luka bez suza, njihova efikasnost često je upitna. Zato su testirane tri jednostavne metode koje se mogu isprobati u svakoj kuhinji.

Zašto luk izaziva suze?

Crni luk sadrži sumporna jedinjenja koja se oslobađaju kada se njegova struktura ošteti sečenjem. Ta jedinjenja nadražuju oči i nosne šupljine, što pokreće prirodnu reakciju tela – lučenje suza kako bi se iritacija uklonila.

Intenzitet ove reakcije zavisi od vrste luka – žuti i crveni luk obično izazivaju jače suzenje, dok su blaže sorte poput šalota znatno „prijatnije“ za obradu.

Kako su testirane metode?

Svi testovi su sprovedeni na isti način – luk je sečen standardnom tehnikom na kockice, uz korišćenje dobro naoštrenog noža kako bi se smanjilo dodatno oštećenje ćelija i oslobađanje nadražujućih jedinjenja.

Testiran je žuti luk, koji je poznat po izraženom efektu na oči.

Metoda 1: Hleb u ustima

Ideja ove metode je da držanje hleba u ustima podstiče disanje na usta, čime se smanjuje ulazak nadražujućih jedinjenja kroz nos.

U praksi, efekat je bio minimalan – suzenje i peckanje su se pojavili već nakon kratkog vremena, a metoda se pokazala nepraktičnom.

Ocena: 2/10

Metoda 2: Hlađenje luka

Luk je pre seckanja držan u frižideru 30 minuta, sa idejom da niža temperatura usporava oslobađanje sumpornih jedinjenja.

Ova metoda je dala bolje rezultate – suze su se pojavile kasnije nego inače, ali nisu u potpunosti izbegnute.

Ocena: 6/10

Metoda 3: Ventilator

Ventilator postavljen pored daske za sečenje usmerava strujanje vazduha dalje od lica i „odnosi“ nadražujuća jedinjenja.

Ovo se pokazalo kao najefikasnija metoda – luk je isečen gotovo bez suza, uz minimalno peckanje na samom kraju.

Ocena: 10/10

Zaključak: najjednostavnije rešenje je i najbolje

Iako ne postoji potpuno savršen način da se izbegne iritacija pri seckanju luka, testovi pokazuju da mali ventilator može značajno da smanji neprijatnost.

Uz to, korišćenje oštrog noža i brže seckanje dodatno smanjuju izloženost nadražujućim jedinjenjima, što celu pripremu hrane čini lakšom i prijatnijom.