Upravo to se dogodilo 27-godišnjoj Šantasia Stenli, koja je iz tuge odlučila da pošalje poruku svojoj pokojnoj baki – ne sluteći da će dobiti odgovor.

Njena baka Lusil preminula je 18. maja 2024. godine, a Šantasia je sa njom bila izuzetno bliska. Iako je bila uz nju do poslednjih dana, zbog porodičnih okolnosti nije mogla da prisustvuje sahrani, što joj je dodatno otežalo proces žaljenja.

Poruka koja je pokrenula lavinu emocija

Početkom aprila, nakon dugog perioda tuge, odlučila je da pošalje kratku poruku na bakin stari broj: „Nedostaješ mi“.

Nije očekivala nikakav odgovor. Međutim, već narednog dana stigla je poruka sa istog broja, što ju je potpuno šokiralo.

Sa druge strane javila se nepoznata osoba, zbunjena porukom, pitajući ko piše. Šantasia je objasnila situaciju i uputila izvinjenje, navodeći da je poruku poslala iz tuge i da više neće smetati.

Neočekivan obrt koji je dirnuo sve

Ubrzo je usledio potpuno neočekivan odgovor. Osoba sa druge strane izrazila je saučešće i počela da šalje poruke podrške.

Šantasia je zatim saznala da razgovara sa devojčicom koja je nedavno dobila broj njene bake. Iako ju je to u prvi mah rastužilo, jer je shvatila da je broj zauvek promenio vlasnika, ono što je usledilo bilo je dirljivo.

Devojčica je nastavila da joj šalje poruke podrške i sličice, baš kao što je to nekada radila njena baka.

Video koji je rasplakao milione

Posebno emotivan trenutak bio je kada joj je devojčica poslala video u kojem peva pesmu „Girl in Green“. Ovaj detalj imao je posebno značenje, jer je njena baka na umrlici nosila zelenu haljinu koju je obožavala.

Dirnuta ovim gestom, Šantasia je svoju priču podelila na TikToku, gde je video postao viralan i prikupio više od 2,7 miliona pregleda.

Zašto je odlučila da prekine kontakt?

Iako ju je cela situacija duboko dirnula, Šantasia je odlučila da postavi granice. Zahvalila se devojčici na empatiji i savetovala joj da o svemu obavesti roditelje.

Rekla je i da mogu biti ponosni na njenu dobrotu i saosećanje.

Internet reagovao: Priča koja vraća veru u ljude

Njena priča izazvala je ogromne reakcije na društvenim mrežama, a mnogi su podelili slična iskustva i poručili da ih je podsetila koliko nepoznati ljudi mogu doneti utehu u najtežim trenucima.

Ovaj dirljiv događaj još jednom pokazuje da i u najtežim situacijama može postojati tračak svetlosti – čak i kada dolazi od potpunog stranca.