Sa učenjem (bar za ovu školsku godinu) za učenike osmog razreda je gotovo, konačno! Završena je mala matura i tom stresu je sada kraj.

Ostaje da osmaci i njihovi roditelji još dočekaju preliminarne, a potom i konačne rezultate sa završnih ispita, vide koliko definitivno imaju bodova na tim testovima, a onda možda i najbitniji deo male mature, kombinatorika kojoj treba pristupiti strateški, jer od toga zavisi i koju će srednju školu dete upisati - popunjavanje liste želja.

Popunjavanje liste želja je veoma važan korak u sklopu celog procesa male mature i treba mu pristupiti sa puno pažnje, jer on umnogome odlučuje sam tok daljeg školovanja, odnosno odabir buduće profesije.

Zašto je lista želja važna

Popunjavanje liste želja zapravo znači rangirati srednje škole na osnovu toga koje bi đak najviše volelo da pohađa od septembra.

Dakle, na prvo mesta stavlja se smer koju dete najviše želi, ali ta želja mora da bude u skladu sa realnošću. Šta to znači - džaba ako dete najviše želi da upiše recimo neku popularnu gimnaziju za koju je inače godinama unazad potrebno najmanje 90 poena, ako dete sveukupno nema ni 80.