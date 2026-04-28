Kod žena, prevara često nije samo fizička, već je povezana sa emocijama i osećajem zapostavljenosti u vezi.

Zašto žene varaju u vezi

Za razliku od uvreženog mišljenja, žene retko varaju isključivo zbog fizičke privlačnosti. Najčešći razlozi su:

osećaj usamljenosti i nedostatak pažnje

emocionalna zapostavljenost od strane partnera

želja za uzbuđenjem ili promenom

osveta zbog partnerove prevare

potreba za bliskošću i razumevanjem

Mnoge žene žele da ponovo osete pažnju i povezanost, a neke čak veruju da prevara može “probuditi” vezu.

Znakovi da vas partnerka možda vara

Ako sumnjate na neverstvo, obratite pažnju na sledeće promene u ponašanju:

1. Udaljavanje ili nagle promene u ponašanju

Partnerka može postati hladna i distancirana, ali i suprotno – iznenada preterano pažljiva.

2. Promene u svakodnevnoj rutini

Česti kasni dolasci, neplanirani izlasci ili “obaveze” koje ranije nisu postojale mogu biti znak upozorenja.

3. Tajnovitost oko telefona

Promena lozinki, skrivanje ekrana ili stalno nošenje telefona sa sobom često ukazuju na skrivanje komunikacije.

4. Promena u izgledu

Nagla promena stila oblačenja, više šminke ili novi parfemi mogu biti znak da želi da ostavi utisak na nekog drugog.

Kako reagovati ako sumnjate na prevaru

Važno je ne donositi zaključke ishitreno. Ljubomora može dovesti do pogrešnih odluka i dodatno pogoršati odnos.

Najbolji pristup je:

smiren razgovor bez optuživanja

otvorena komunikacija

traženje iskrenosti i objašnjenja

Da li veza može opstati nakon prevare?

Ako do prevare zaista dođe, oporavak veze je moguć, ali zahteva:

obostranu želju za nastavkom

rad na poverenju

strpljenje i iskrenost

Obnova odnosa nije laka, ali mnogi parovi uspevaju da prevaziđu krizu i izgrade jaču vezu.