Kod žena, prevara često nije samo fizička, već je povezana sa emocijama i osećajem zapostavljenosti u vezi.
Zašto žene varaju u vezi
Za razliku od uvreženog mišljenja, žene retko varaju isključivo zbog fizičke privlačnosti. Najčešći razlozi su:
- osećaj usamljenosti i nedostatak pažnje
- emocionalna zapostavljenost od strane partnera
- želja za uzbuđenjem ili promenom
- osveta zbog partnerove prevare
- potreba za bliskošću i razumevanjem
Mnoge žene žele da ponovo osete pažnju i povezanost, a neke čak veruju da prevara može “probuditi” vezu.
Znakovi da vas partnerka možda vara
Ako sumnjate na neverstvo, obratite pažnju na sledeće promene u ponašanju:
1. Udaljavanje ili nagle promene u ponašanju
Partnerka može postati hladna i distancirana, ali i suprotno – iznenada preterano pažljiva.
2. Promene u svakodnevnoj rutini
Česti kasni dolasci, neplanirani izlasci ili “obaveze” koje ranije nisu postojale mogu biti znak upozorenja.
3. Tajnovitost oko telefona
Promena lozinki, skrivanje ekrana ili stalno nošenje telefona sa sobom često ukazuju na skrivanje komunikacije.
4. Promena u izgledu
Nagla promena stila oblačenja, više šminke ili novi parfemi mogu biti znak da želi da ostavi utisak na nekog drugog.
Kako reagovati ako sumnjate na prevaru
Važno je ne donositi zaključke ishitreno. Ljubomora može dovesti do pogrešnih odluka i dodatno pogoršati odnos.
Najbolji pristup je:
- smiren razgovor bez optuživanja
- otvorena komunikacija
- traženje iskrenosti i objašnjenja
Da li veza može opstati nakon prevare?
Ako do prevare zaista dođe, oporavak veze je moguć, ali zahteva:
- obostranu želju za nastavkom
- rad na poverenju
- strpljenje i iskrenost
Obnova odnosa nije laka, ali mnogi parovi uspevaju da prevaziđu krizu i izgrade jaču vezu.
