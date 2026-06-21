Pravoslavne ikone vekovima imaju posebno mesto u domovima vernika. One nisu samo verski simboli, već predstavljaju deo porodične tradicije, duhovnog života i molitvenog prostora. Ipak, mnogi se i danas pitaju gde bi ikona trebalo da stoji, da li postoje pravila za njen raspored i šta o tome kaže pravoslavna tradicija.

Iako savremeni način života i raspored stanova često ne omogućavaju idealna rešenja, osnovna načela ostala su ista kroz generacije.

Šta predstavlja pravoslavna ikona?

Reč „ikona“ potiče iz grčkog jezika i znači slika ili portret. U pravoslavlju, ikona predstavlja lik Gospoda Isusa Hrista, Presvete Bogorodice, svetitelja ili događaja iz istorije Crkve.

Prema crkvenom učenju, ikona nije običan ukras niti dekorativni predmet. Ona ima duhovni značaj i podseća vernike na molitvu, veru i povezanost sa Bogom i svetiteljima.

Zbog toga se prema ikonama pristupa sa poštovanjem i one zauzimaju posebno mesto u domu.

Na kom mestu u kući treba da stoji ikona?

Prema pravoslavnoj tradiciji, ikone bi trebalo postaviti na istočni zid doma ili glavne prostorije. Ovaj običaj potiče iz vremena kada su pravoslavni hramovi građeni tako da oltar bude okrenut ka istoku.

Istok simbolično predstavlja svetlost, vaskrsenje i dolazak Hrista, pa se i molitva tradicionalno obavlja okrenuta u tom pravcu.

Međutim, u savremenim stanovima to često nije moguće zbog rasporeda prostorija, prozora ili nameštaja. U takvim slučajevima preporučuje se da ikone budu postavljene na dostojanstvenom, vidljivom i mirnom mestu u domu, gde će ukućani moći da se pomole.

Kako pravilno rasporediti ikone?

U mnogim pravoslavnim porodicama nalaze se tri najčešće ikone:

ikona Gospoda Isusa Hrista,

ikona Presvete Bogorodice,

ikona krsne slave.

Za njihov raspored postoje dva uobičajena i prihvaćena načina.

Prvi raspored

U sredini se nalazi ikona krsne slave.

Sa leve strane postavlja se ikona Presvete Bogorodice.

Sa desne strane nalazi se ikona Gospoda Isusa Hrista.

Ovaj raspored često se preporučuje jer podseća na raspored ikona na ikonostasu u pravoslavnim hramovima.

Drugi raspored

U sredini se postavlja ikona Gospoda Isusa Hrista.

Sa leve strane nalazi se ikona Presvete Bogorodice.

Sa desne strane postavlja se ikona krsne slave.

Oba rasporeda smatraju se ispravnim i prihvaćenim u pravoslavnoj tradiciji.

Šta treba izbegavati?

Prema običajima, ikone ne bi trebalo postavljati na mesta koja nisu primerena njihovom značaju, poput poda, neposredno iznad televizora ili među dekorativnim predmetima koji odvlače pažnju.

Mnogi vernici pored ikona drže kandilo, sveću ili molitvenik, stvarajući mali molitveni kutak koji služi za svakodnevnu molitvu i duhovno sabiranje porodice.

Suština je u poštovanju, a ne samo u rasporedu

Sveštenici često ističu da je važnije da ikona zauzima posebno mesto u životu porodice nego da bude postavljena po strogo određenim pravilima. Ukoliko prostor ne dozvoljava idealan raspored, najvažnije je da se prema ikoni odnosi sa poštovanjem i da ona bude podsetnik na veru, molitvu i duhovne vrednosti koje okupljaju porodicu.