Društvene mreže nastale su da povezuju ljude, ali poslednjih godina sve više stručnjaka upozorava da imaju i svoju drugu stranu. Pored toga što mogu da utiču na mentalno zdravlje, često podstiču poređenje sa drugima i stvaraju pritisak da stalno budemo zanimljivi, uspešni i prisutni na internetu.

Zbog toga sve više ljudi prestaje da objavljuje fotografije, statuse i detalje iz privatnog života. Ipak, to ne znači da su napustili mreže. Naprotiv, mnogi ih svakodnevno koriste, samo iz drugačije perspektive.

Više vole da posmatraju nego da se eksponiraju

Ljudi koji ne objavljuju sadržaj često nemaju potrebu da svaki trenutak svog života dele sa drugima. Nekada su možda redovno postavljali fotografije i statuse, ali su vremenom shvatili da žele više privatnosti.

Njihovi profili često deluju prazno ili neaktivno, ali to ne znači da nisu prisutni. Oni prate događaje, čitaju objave, gledaju fotografije i informišu se, ali biraju da svoj život zadrže za sebe.

Ne traže potvrdu kroz lajkove

Jedna od najvećih razlika jeste to što svoju vrednost ne mere brojem lajkova, komentara ili pregleda.

Dok mnogi objavljuju sadržaj u želji za reakcijama i potvrdom okoline, oni koji su se povukli iz tog kruga uglavnom nemaju potrebu da dokazaju koliko su srećni, uspešni ili popularni.

Važne emocije, probleme i lepe trenutke radije dele sa bliskim ljudima nego sa nepoznatim pratiocima.

Čuvaju svoj unutrašnji mir

Društvene mreže lako uvuku korisnike u rasprave, poređenja i opterećenost tuđim mišljenjem.

Ljudi koji su prestali da objavljuju često žele da izbegnu upravo takav stres. I dalje koriste internet, dopisuju se i prate sadržaje koji ih zanimaju, ali ne dozvoljavaju da im raspoloženje zavisi od onoga što se dešava na mrežama.

Prave veze su im važnije od virtuelnih

Mnogi od njih smatraju da nijedna objava ne može da zameni iskren razgovor uživo.

Za njih su uspomene vrednije kada ostanu među ljudima koji su ih zaista doživeli, a ne kada postanu sadržaj za publiku na internetu.

Zato odsustvo objava ne znači da je neko nestao sa društvenih mreža. Naprotiv, često je reč o svesnoj odluci da se granica između privatnog i javnog života jasnije povuče i da se važni trenuci sačuvaju tamo gde pripadaju - u stvarnom životu.