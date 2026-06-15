Korov može da naruši izgled dvorišta, terase ili baštenskih staza za svega nekoliko dana, zbog čega mnogi traže efikasna rešenja koja ne uključuju agresivne hemikalije.

Jedna britanska novinarka odlučila je da proveri koliko zaista deluju dve popularne prirodne metode za uništavanje korova – domaća mešavina od sastojaka koje većina ima u kuhinji i obična vrela voda.

Nakon što je korov ponovo prekrio njenu terasu, rešila je da oba rešenja testira u praksi. Rezultati su pokazali da su obe metode efikasne, ali se jedna ipak izdvojila kao praktičniji izbor.

Domaća mešavina osušila korov za jedan dan

Za pripremu prirodnog sredstva koristila je:

500 mililitara alkoholnog sirćeta,

dve supene kašike soli,

dve kašičice deterdženta za pranje sudova.

Pošto je sve sastojke već imala kod kuće, nije imala dodatnih troškova.

Smesu je sipala u bočicu sa raspršivačem i poprskala korov koji je rastao između ploča na terasi. Već narednog dana biljke su bile uvele, osušene i znatno lakše za uklanjanje.

Stručnjaci ipak upozoravaju da se ovakve mešavine ne koriste direktno na korovu koji raste u zemljištu, jer so i sirće mogu negativno uticati na kvalitet zemlje i otežati rast drugih biljaka.

Zbog toga je ova metoda pogodnija za terase, prilaze, staze i druge popločane površine.

Vrela voda deluje gotovo trenutno

Drugi metod bio je još jednostavniji.

Novinarka je zagrejala vodu do ključanja i pažljivo je sipala direktno preko korova.

Rezultati su bili vidljivi veoma brzo. Biljke su počele da venu već nekoliko sati nakon tretmana, a nakon 24 časa korov je bio potpuno osušen.

Ova metoda ne zahteva nikakve dodatne sastojke i smatra se jednim od najjednostavnijih načina za uklanjanje neželjenih biljaka.

Nedostatak koji mnogi zanemaruju

Iako je vrela voda pokazala odličan efekat, postoji nekoliko mana.

Za veće površine potrebno je više puta zagrevati vodu, što oduzima vreme i zahteva dodatni trud. Takođe, postoji rizik od opekotina prilikom nošenja i sipanja ključale vode.

Zbog toga je potrebno biti posebno oprezan, naročito ako se tretiraju veće površine ili teško dostupna mesta.

Koja metoda je na kraju pobedila?

Nakon testa obe metode, britanska novinarka kao pobednika izdvaja domaću mešavinu od sirćeta, soli i deterdženta.

Kako navodi, najveća prednost je mogućnost preciznog nanošenja pomoću raspršivača. Na taj način tretira se samo korov, bez rizika da se sredstvo nekontrolisano razlije po okolnim površinama.

Dodatni plus predstavlja i činjenica da jedna pripremljena bočica može biti dovoljna za veću površinu, dok ostatak smese može da se sačuva za narednu upotrebu.

Prirodna rešenja postaju sve popularnija

Sve veći broj vlasnika bašta i dvorišta okreće se prirodnim metodama za uklanjanje korova kako bi smanjili upotrebu hemijskih preparata.

Iako nijedna metoda ne garantuje trajno uklanjanje korova, jednostavna sredstva poput sirćeta, soli ili vrele vode mogu biti korisna za brzo rešavanje problema, posebno na terasama, stazama i drugim površinama gde neželjene biljke najčešće izbijaju.