Nekada se veš nije osvežavao skupim sredstvima iz prodavnice, već onim što je već bilo u domaćinstvu – a jedno od najpoznatijih prirodnih rešenja bilo je obično alkoholno sirće.

Iako na prvi pogled ne deluje kao proizvod koji biste povezali sa pranjem odeće, sirće se i danas koristi kao jednostavan i efikasan dodatak u mašini za veš, posebno kada garderoba izgubi svežinu ili kada peškiri postanu tvrdi i neupijajući.

Zašto se koristi sirće u pranju veša?

Tokom vremena, u tkaninama se nakupljaju ostaci deterdženta i omekšivača. To je najčešće primetno kod peškira, koji postaju grubi, manje upijaju vodu i gube prvobitnu mekoću.

Alkoholno sirće pomaže da se ove naslage isperu iz vlakana, čime se tkanina prirodno omekšava i osvežava. Takođe neutrališe neprijatne mirise koji se mogu zadržati u odeći, sportskim stvarima i kuhinjskim krpama.

Kako se pravilno koristi?

Upotreba je jednostavna – oko pola šolje alkoholnog sirćeta sipa se u pregradu za omekšivač, nakon čega se uključuje uobičajeni program pranja.

Tokom završnog ispiranja sirće prolazi kroz tkaninu i pomaže u uklanjanju ostataka deterdženta i neprijatnih mirisa.

Mnogi brinu da će veš zadržati miris sirćeta, ali on nestaje tokom sušenja, naročito ako se odeća suši na vazduhu ili u provetrenom prostoru.

Najbolje deluje na peškirima

Ovaj trik se posebno preporučuje za peškire, jer omekšivači vremenom mogu da oblože vlakna i smanje njihovu upijajuću moć. Povremena upotreba sirćeta pomaže da se peškirima vrati mekoća i funkcionalnost.