Deterdžent za sudove je jedan od najčešćih proizvoda u gotovo svakom domu, ali njegova upotreba ne završava se u kuhinji. Iako ga većina koristi za pranje posuđa, stručnjaci ističu da ovaj jednostavan proizvod ima mnogo širu primenu — posebno tokom zimskih meseci.

Čak i ako imate mašinu za sudove, verovatno i dalje držite bocu deterdženta pored sudopere za one tvrdokorne mrlje i posuđe koje ne može u mašinu. Međutim, njegova praktičnost ide daleko dalje od toga.

Stručnjaci navode da se deterdžent za sudove može koristiti i za čišćenje kupatila, uklanjanje mrlja sa tepiha, pa čak i za pranje baštenskog nameštaja. Jedan od najzanimljivijih trikova jeste njegova primena na škripava vrata.

Svi znamo koliko to može da bude iritantno — tiho škripanje svaki put kada otvorite vrata, koje vremenom postaje sve glasnije. Umesto skupih sprejeva rešenje već imate u kuhinji. Dovoljno je da nanesete malu količinu deterdženta direktno na šarku vrata koja škripi. Nakon toga, otvorite i zatvorite vrata nekoliko puta kako bi se tečnost ravnomerno rasporedila i smanjila trenje.

Ovaj jednostavan trik može brzo da utiša vrata i eliminiše neprijatno škripanje bez dodatnih troškova. Pored toga, deterdžent za sudove može pomoći i kod kondenzacije na prozorima tokom hladnijih meseci. Stručnjaci objašnjavaju da se mala količina deterdženta može utrljati na staklo suvom krpom, stvarajući tanak zaštitni sloj.

Taj sloj sprečava zadržavanje vlage na površini stakla, čime se smanjuje pojava kondenzacije, vlage i potencijalne buđi u domu.

Jednostavno, jeftino i praktično rešenje koje može olakšati svakodnevno održavanje doma, piše Express.