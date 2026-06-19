U jednoj ruci držim dečje ruke, drugom vučem ogromne kofere. Kao da sam manijak. I to posred piste. To je ono što dobijete kad kupite kartu preko Wizz Aira-a.

Ovo je samo jedno od nebrojenih svedočanstava putnice koja je sa maloletnom decom krenula na putovanje Wizz Air-om. Ova majka je svoju priču podelila na X mreži, gde je detaljno opisala ono što je doživela.

- Putovala sma Wizz Airom-om jednom i nikada više. Stigli na gate, a avion 150 metara dalje, nasred piste. Sa dva mala deteta i dva velika kofera, nema tunela, nema busa, pešice! Plaćamo aerodromsku taksu, a dobijemo klošarski tretman. Jedva sam se dovukla do aviona. Poludela sam - napisala je Milica.

To što je prošla, deo je šibicarenja Wizz Air-a koji voli da uzima pare od putnika, ali ne i da im za taj novac obezbedi pristojnu uslugu. Milica, ali i svi ostali putnici moraju da računaju na to da će sa koferima pešačiti po pisti, jer Wizz Air neće da plati slot za parking.

Njihovi avioni parkiraju se na sred piste, na kraj piste, pa ljudi moraju sami da vuku kofere, da se razvlače po pisti dok stignu do Wizz Air-ovog aviona. Oko njih avioni, areodromska vozila, radnici koji razvoze kofere za druge avione, a ljudi koji putuju Wizz Air-om provlače se kroz sve to da bi stigli do svog aviona koji je parkiran nasred piste.

Nije to jedina mera na kojoj Wizz Air šedi. Ova kompanija značajnu uštedu ostvaruje i anagžovanjem neproverenih firmi za odžavanje aviona.

Juče su svi imali priliku da čuju da je Wizz Air anagažovao bugarsku firmu bez licence da održava njihove letelice i da iz te komapnije nemaju opravdanje za takve poteze. Umesto konkretnog odgovora na novinarska pitanja zašto angažuju neproverene firme za tako važane poslove, zašto odbijaju da plate licencirane i stručne firme da poprave avione odgovora nije bilo. Samo nevešti pokušaj da se fokus priče prebaci na teren koji Wizz Air želi.

- Pitao sam stjuardesu o čemu se radi, kaže: Licenca im nije dobra, nešto su mućkali sa Bugarima i sad neće da plate zakup da se parkiraju kao ostali. Nama prave problem, stvaraju tenziju. Lažemo putnike da će se to brzo rešiti, a ništa se ne rešava – još jedno je u nizu svedočanstava putnika koji su leteli Wizz Air-om.

Zato i ne čudi ogorčenost putnika koji na društvenoj mreži X dele svoja iskustva.

- Stipse, Wizz Air nas tretira kao ološ. Misle da u Srbiji mogu da rade šta hoće i da nam još za to uzimaju pare. Nikad više sa Wizz Air-om – poručio je jedan od korisnika.